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半人半神將回歸凡間 卡特值得更好的謝幕

聯合新聞網 / 林文
卡特生涯在NBA征戰22個賽季，時時都能讓球迷感受到他對籃球的執著與熱愛，老鷹總教練皮爾斯認就為卡特年過40還是完全符合半人半神的稱號！ 1998-99 Flair 球員卡
卡特生涯在NBA征戰22個賽季，時時都能讓球迷感受到他對籃球的執著與熱愛，老鷹總教練皮爾斯認就為卡特年過40還是完全符合半人半神的稱號！ 1998-99 Flair 球員卡

今年球季對被封為半人半神的卡特(Vince Carter)來說，本該是充滿紀念意義的退休賽季。卡特原先規劃在本季結束後高掛球鞋，現在卻因為肺炎疫情影響而打亂了所有盤算。身為聯盟當今最年長的球員，43歲的卡特每隨隊征戰各城市，每打一場球對球迷來說就少見識一次卡特最後的風采。

以卡特對聯盟的貢獻、帶給世人的籃球影響力，無疑是名留青史的一號球星，理當要有著風光的最後戰役、退休儀式來感念他22年來的付出才是。

讀秒階段的三分球 是否成為卡特生涯絕響

受到NBA停賽影響，這一球可能成為卡特(中)生涯的最後一顆進球。 美聯社
受到NBA停賽影響，這一球可能成為卡特(中)生涯的最後一顆進球。 美聯社

封館前卡特的最後一次出賽是在3/12日對陣尼克的延長賽中，於全場球迷高喊卡特的希望下，最後讀秒階段卡特被換上場，旋即不負眾望地投進象徵性的最後三分彈，這是否成為卡特征戰22個賽季後的倉促絕響，如此荒謬的結局是卡特本人都無法接受的劇本。

賽後卡特向全場球迷致意，與隊友跟對手互相擁抱交談，儼然像是向這籃球最高殿堂做無奈的道別。甚至在賽後訪談中，從卡特的回答中直言要這麼結束多年來最喜愛的舞台實在離譜，語氣的停頓中，更可察覺出他的哽咽、無奈與不捨自己是否就得在這樣毫無預警的情況下，被迫提早褪下戰袍，

生涯持續在寫歷史 半人半神般的傳奇球星

卡特前7季都是在暴龍隊，約是他職業生涯的1/3時間，「加拿大航空」的招牌胯下換手扣籃讓球迷留下無數美好的回憶。 2000-01 Hoops 球員卡
卡特前7季都是在暴龍隊，約是他職業生涯的1/3時間，「加拿大航空」的招牌胯下換手扣籃讓球迷留下無數美好的回憶。 2000-01 Hoops 球員卡

雖然生涯沒有過總冠軍的加冕，說起卡特的豐功偉業，無論是各種逆天的驚人飛扣或者是各個時期的讀秒關鍵球，早就深深烙印在球迷心中，卡特為聯盟帶來的貢獻絕不僅只用冠軍戒來就能衡量他的偉大。

卡特從加拿大航空時代發跡，在暴龍拿過新人王、新秀第一隊，生涯連續八年入選明星賽，各一次的年度二、三隊，外加雪梨奧運金牌成員。別稱為半人半神的卡特，擁有橫空出世的驚人彈性、扣籃美感與力度，他為灌籃這項技藝帶來新高度，甚至是神一般難以超越的等級。

二十年過去，無論是兩千年灌籃大賽卡特帶來的視覺震撼或是各種剪輯精彩鏡頭，直至今日還是令人回味再三。當然，兩千年雪梨奧運，卡特面對法國隊，震驚全球的死亡之扣，更成為他的生涯百大扣籃中的最經典的一幕。

灌籃之於卡特就像喝水般的輕鬆自在，即使年過40，卡特在球賽中少有機會扣籃，但是賽前熱身的各種灌籃對他來說仍游刃有餘。除了灌籃之外，卡特上季更以42歲之姿單場砍進過7顆三分球，本季初也曾高效率飆過5記三分球，今年3月3號，對灰熊投進2顆三分球，讓自己的生涯三分球命中數提升到史上第六，生涯總得分則名列史上第十九，一共出賽了1540場球。

卡特生涯實戰中的經典畫面絕不僅於神級別的灌籃展演，在關鍵時刻掌管球賽的霸氣更是多次驗證，從暴龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠(當時的小牛)，各時期都有過瘋狂的致勝球演出。

拒絕搭乘圓夢列車 卡特熱愛籃球與競爭

卡特雖然在NBA生涯與冠軍無緣，但是不抱團、做自己的信念還是讓人尊敬。 2003-04 Flair 球員卡
卡特雖然在NBA生涯與冠軍無緣，但是不抱團、做自己的信念還是讓人尊敬。 2003-04 Flair 球員卡

從絢爛回歸平淡，看盡聯盟百態的卡特，並沒有尋求普遍的老將模式搭上奪冠圓夢列車，背道而馳的是他一心一意想要加盟有發揮空間的球隊。

卡特生涯後期在國王、灰熊、老鷹這些年輕球隊中就不斷扮演著心靈導師的角色，用史上第一位橫跨90，00，10，20四個世代的經驗去傳承給陣中小老弟。他自律甚高，身體狀態保持絕佳，使他有自信退休計畫延過一年又一年，得以擁有過人的續航力征戰到本賽季。

他就只是單純的想要用熱愛籃球的那份心意，回饋給後輩、球迷，同時成為他在場上奔馳的動力，這是卡特獨特又迷人的價值所在。

這回，真的希望卡特與團隊能再次更改他的退休計畫，也許是一日合約、十天短約都好，甚至再戰一季更棒。 卡特只要每往前一步都是新的歷史，都在為後生晚輩樹立典範。別讓球迷對於他生涯最後戰役的畫面，倉促地停留在短暫讀秒階段的三分球中。

經歷22年來帶給全世界球迷無數感動與驚嘆的半人半神，他的退休球季、謝幕之作，生涯最終章值得球團、隊友、球迷們備妥高規格的尊重。

與林文一起暢談籃球

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