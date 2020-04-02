NBA／誰是暴龍隊史一哥 德羅展：席亞康將超越羅瑞

多倫多暴龍隊在上賽季拿下隊史首座總冠軍後，本季在球隊新一哥席亞康（Pascal Siakam）與主控羅瑞（Kyle Lowry）聯手領軍下，在NBA因疫停賽前打出東區次佳的46勝18敗，並提前搶下季後賽資格，而已轉戰聖安東尼奧馬刺隊的前暴龍一哥德羅展（DeMar DeRozan）在談到席亞康過去一段時間的成長時，認為他將會超越好友羅瑞，成為隊史最佳球員。

暴龍席亞康本賽季繳出平均23.6分、7.5籃板、3.6助攻的全能數據，接下了雷納德（Kawhi Leonard）離隊後所留下的頭牌空缺，而暴龍也在他的領軍下繼續在東區保持前段班的戰力，仍有機會挑戰二連霸業。

而近日席亞康與前暴龍一哥德羅展也在NBA停賽期間，於社群網站上進行直播互動，談到昔日身邊小老弟席亞康的成長，德羅展說：「他擁有一片美好的藍圖，甚至有機會超越羅瑞成為暴龍史上最偉大的球員，我相信你能辦得到的。」

德羅展回憶席亞康代表暴龍出賽的首個賽季，他表示當時因為陣中主力前鋒瑟林格（Jared Sullinger）因傷缺陣，讓席亞康得到了上場機會，雖然之後他又一度被下放到發展聯盟，但最終仍靠著苦練回到NBA並重新證明自己，「你所經歷的一切，都將成為幫助你成長的密碼，這真的很瘋狂，我會不斷告訴大家你的故事。」

對於獲得前球隊一哥的讚賞，小德羅展四歲的席亞康則表示，將會努力承接火炬，「謝謝他為多倫多的犧牲與奉獻，因為他們和羅瑞我們才能成為一支冠軍之師，我已經從他們身上看到自己該怎麼做了。」