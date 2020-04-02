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NBA／美國隊將替換奧運大名單 威廉森將列入考慮

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
因應奧運延期，美國隊考慮更換大名單，紐奧良鵜鶘超級新秀威廉森就列入考慮人選。 法新社
因應奧運延期，美國隊考慮更換大名單，紐奧良鵜鶘超級新秀威廉森就列入考慮人選。 法新社

美國男籃隊在二月公布44人大名單後，如今卻碰上東京奧運延期至明年七月開幕的狀況，讓美國籃球協會官員在今天透露，更換大名單將是勢在必行，其中原本不在名單上的紐奧良鵜鶘超級新秀威廉森（Zion Williamson）都將會被列入考慮。

美國男籃在去年兵敗中國大陸世界盃，以隊史最差的第七名成績作收後，今年東京奧運背負著扳回顏面的壓力，而在二月公布的44人大名單中也都是一時之選，除了去年世界盃主力班底外，包括湖人隊詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、快艇隊雷納德（Kawhi Leonard）、籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）、勇士隊浪花兄弟柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）都在名單上。

不過在東京奧運已經延期的情況下，美國籃協也將會在未來重新擬定大名單，而今年一些遺珠或是因傷缺陣的選手，都有機會被列入考慮，美國籃協首席公關米勒（Craig Miller）說：「例如，如果威廉森能夠繼續保持健康和強力的表現。」

除了威廉森外，今年聯盟幾名超級新星也都因為未入選大名單而讓不少人為他們打抱不平，包括本賽季進攻手感火燙的老鷹隊射手楊恩（Trae Young）、年度最佳新秀呼聲最高的灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）、公牛隊一哥拉文（Zach Lavine）和國王隊福克斯（De'Aaron Fox）等新世代球星，都可能因為這一年的成長而被列入名單之中。

威廉森 詹姆斯 勇士

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