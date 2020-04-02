NBA／憶被公牛交易至灰狼 巴特勒：我很傷心

2011年被公牛隊從第一輪第30順位選進來的巴特勒（Jimmy Butler），至今在NBA待了9個球季，已換過4支球隊的他，回想首度遭到交易的情況仍記憶猶新，坦言被公牛交易至灰狼隊時，感到十分傷心。

巴特勒在公牛待了6個球季，不過在2017年6月底被球團交易到灰狼，換來拉文（Zach LaVine）、鄧恩（Kris Dunn）及一個第七順位選秀權。

而在交易案發生當時，巴特勒和當時的隊友韋德（Dwyane Wade）及尼克隊「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）正在法國巴黎度假，得知交易時他的情緒十分低落，「那個時候我很傷心，但他們兩人一直在我身邊，安慰著我，並告訴我一切都會變得更好。」

巴特勒繼續回憶並說道：「他們幫助我度過那段艱難時光，我記得當時我們正在吃晚餐，他們告訴我，『你依舊是位球星，在明尼蘇達所扮演的角色會跟在芝加哥一樣，你將會去改變灰狼的球隊文化。』」

而巴特勒也成功做到了，來到灰狼的第一個球季就成功扮演球隊要角，幫助灰狼打下暌違13年的季後賽門票，不過下一季他又被交易至76人隊，目前則改披熱火隊球衣。