NBA／停賽趁機養傷 綠衫軍華克：膝蓋狀況良好

NBA目前處於無限期停賽狀態，對於一些受到傷勢困擾的球員來說，正好可以養傷，塞爾蒂克隊華克（Kemba Walker）接受訪問時表示，目前感覺膝蓋狀況一切良好。

華克今年改披「綠衫軍」球衣，球隊在他帶領下打出不錯戰績，不過他在二月參加完全明星周後，左膝出現痠痛而缺陣5場比賽，直到3月4日對上籃網隊才復出。

華克歸隊打了4場比賽後，NBA就傳出有球員感染新冠肺炎而宣布全面停賽，正好讓他有時間養好膝傷，等待復賽大顯身手，不過目前聯盟禁止了所有球隊團體訓練，球員也無法使用球隊相關設施，對球員訓練來說是一大問題。

「我感覺我的膝蓋沒問題。」華克談到膝傷時說，「在隔離期間沒辦法像平時那樣有人給我治療或是其他的幫助，這很困難，都必須靠自己盡可能去完成，嘗試掌握一切。」

雖然停賽讓球員獲得更多與家人相處時間，但大多數球員仍希望疫情能趕快結束，能重返賽場，華克也不例外的表示，希望NBA能早日恢復比賽。