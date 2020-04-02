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NBA／宣布停賽時正在打電動 拉文：一切太突然
NBA在3月12日宣布無限期停賽，回憶起當時宣布雷霆與爵士隊的比賽停賽時，公牛隊當家球星拉文（Zach LaVine）透露自己正在打電動，直到親友瘋狂來電後他才意會到發生大事，「這一切發生的太突然。」
拉文透露，當時自己戴著耳機，完全沈浸在電玩世界，不知道NBA已經出大事了，「我的手機響個不停，我爸、經紀人、朋友們和女友都打給我，我才意識到發生了什麼事，這一切發生得太突然。」
目前全美疫情持續升溫，NBA復賽恐遙遙無期，拉文說：「我期待回到球場上，我喜歡打球，我沒辦法忍受沒球打的日子，希望賽季能夠繼續。」
除了多數時間透過打電動打發時間外，拉文仍不忘訓練，日前他就曾發布一段與愛犬鬥牛的影片獲得外界不少迴響，「我還是有維持訓練，和我的狗在後院玩，爸媽的住處也有籃球場，那裡可以讓我投投籃、活動一下筋骨並呼吸新鮮空氣。」
.@ZachLaVine putting the moves on his dog in one-on-one 🤣— Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2020
(via hunter_mar/IG) pic.twitter.com/tEplSmG3Ab
不過本季繳出不錯表現的拉文，卻對球隊本季表現感到失望，公牛在停賽前22勝43敗排名東區11名，幾乎宣告與季後賽絕緣，讓他可能連六季無緣季後賽，「說實話，我很沮喪，我們在賽季初期有很高期望，但事情沒有照我們的期待發展，我們在場上沒有做到一支球隊該做的事。」
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