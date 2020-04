NBA／宣布停賽時正在打電動 拉文：一切太突然

NBA在3月12日宣布無限期停賽,回憶起當時宣布雷霆與爵士隊的比賽停賽時,公牛隊當家球星拉文(Zach LaVine)透露自己正在打電動,直到親友瘋狂來電後他才意會到發生大事,「這一切發生的太突然。」

拉文透露,當時自己戴著耳機,完全沈浸在電玩世界,不知道NBA已經出大事了,「我的手機響個不停,我爸、經紀人、朋友們和女友都打給我,我才意識到發生了什麼事,這一切發生得太突然。」

目前全美疫情持續升溫,NBA復賽恐遙遙無期,拉文說:「我期待回到球場上,我喜歡打球,我沒辦法忍受沒球打的日子,希望賽季能夠繼續。」

除了多數時間透過打電動打發時間外,拉文仍不忘訓練,日前他就曾發布一段與愛犬鬥牛的影片獲得外界不少迴響,「我還是有維持訓練,和我的狗在後院玩,爸媽的住處也有籃球場,那裡可以讓我投投籃、活動一下筋骨並呼吸新鮮空氣。」

.@ZachLaVine putting the moves on his dog in one-on-one 🤣



(via hunter_mar/IG) pic.twitter.com/tEplSmG3Ab