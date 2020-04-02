NBA／籃網總管傳來佳音 染疫4人已無症狀

籃網隊日前傳出有4名球員感染新冠肺炎，包含目前NBA確診14人中已知的最大咖球員杜蘭特（Kevin Durant），但最近也陸續傳出有球員康復的消息，籃網總管馬克斯（Sean Marks）在電話會議中透露，目前籃網染疫球員都沒有出現相關症狀。

在3月12日爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）傳出確診新冠肺炎消息後，NBA立即宣布停賽，而目前成為全美重災區之一的紐約，也傳出有4位籃網球員檢測為陽性，其中一人是透過社群向外界公布自己確診的杜蘭特，而這4人中僅有1人出現症狀。

所幸經過這段時間休養，4人已逐漸恢復健康，籃網總管馬克斯在電話會議中證實，4人已沒有出現相關症狀，「到目前為止，每個人都很健康，我們全隊都結束了14天的居家隔離，但他們仍要像其他人一樣要保持社交距離，目前整個籃網球團沒有再出現感染的情況。」

只是籃網在停賽前與主帥亞特金森（Kenny Atkinson）分道揚鑣，由助理教練沃恩（Jacque Vaughn）暫代兵符，隨著NBA目前復賽仍遙遙無期，馬克斯也表示，目前球隊沒有聯繫主帥的候選人，一切以防疫為優先。