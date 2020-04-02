消失的大聯盟開幕日 落寞的辛辛那提

聯合新聞網 / 林煒珽
紅人去年開幕戰是在主場迎戰海盜隊，滿場的觀眾與盛大的儀式是在宣告棒球季來了！今年球季受疫情影響，大聯盟開幕戰還不知到何時才能開打？ 美聯社
紅人去年開幕戰是在主場迎戰海盜隊，滿場的觀眾與盛大的儀式是在宣告棒球季來了！今年球季受疫情影響，大聯盟開幕戰還不知到何時才能開打？ 美聯社

辛辛那提市，一個位於俄亥俄州最南方，和肯塔基州交界處的城市，人口數才30萬左右，但卻是大聯盟的重鎮。不，在運動畫刊資深棒球作家維度奇（Tom Verducci）的筆下，皇后城是大聯盟開幕日的聖地，是春季的麥加。

在過去的132年中，有130次大聯盟年度的第一場比賽是在辛辛那提舉行，開幕日這天是俄亥俄州第三大城的非正式節日。紅人隊的休息室資深管理史濤（Rick Stowe）回憶在辛辛那提的童年：「我記得小時候這天都可以蹺課，我媽會打電話到學校，學校裡的修女都會說OK，我爸也會送兩張票給華克修女。這是我們的大假，是我們的耶誕節、復活節。」

史濤是最有資格回顧辛辛那提開幕日的人，因為從1947年起，他們家族就沒有缺席過。那年史濤的爸爸伯尼（Bernie Stowe）從他朋友泰特（Ralph Tate）手中接手客隊球僮的工作，三年後他成為紅人隊的球僮，一路到1968年，老伯尼當上紅人隊的休息室經理，補上幹了46年的伊凡斯（Chesty Evans）先生的職缺。老伯尼在2013年才退休，他為紅人隊效力了67次的開幕日。67次。

老伯尼的兩個兒子也先後加入紅人球團，馬克（Mark Stowe）從1975年就來了，瑞克則在1981年也加入這家族事業。維度奇說，史濤家就是紅人隊的第一家族。紅人的全盛時期當推70年代的大紅機器，當時的傳奇教頭安德森（Sparky Anderson）在1977年曾說老伯尼是『一個無法取代的人物』，就可見他的地位。

紅人隊之所以有這樣的地位，是因為他們是國家聯盟最古老的隊伍。紅人在1890年加入國聯，當時因為要和另一個聯盟，美國協會（American Association），對抗，所以紅人的商戰經理班克羅福特（Frank Bancroft）大力推銷『開幕日』的活動，建立起開幕戰的慶典氣氛。根據歷史，首次舉行的辛辛那提開幕遊行共有三台花車，一台載著紅人隊，一台載著他們的對手芝加哥小馬隊，還有一車的大樂隊。這個行銷活動極為成功，也讓班克羅福特先生獲得『開幕日之父』的封號。

紅人主場開幕戰是俄亥俄州的年度重大日子，美國總統小布希在2006年開幕戰就到場開球。 歐新社資料照片
紅人主場開幕戰是俄亥俄州的年度重大日子，美國總統小布希在2006年開幕戰就到場開球。 歐新社資料照片

原本應該在美國時間上週四開打的大聯盟，卻因為疫情延燒，連春訓都尬然而止，瑞克也只好百無聊賴地待在家裡。「我已經把我家地下室都油漆過一遍了。我熱愛我的工作，我希望現在我們還有比賽打。這可不是什麼朝九晚五的工作，我老實說，待在球場12小時，遠比坐在家裡12小時，時間要過得快很多。」瑞克從亞歷桑那春訓基地回來後，球隊通知他要居家自主管理，因為他們在固特異市的一位工作人員確診，全隊隊職員都要檢疫。

開幕日極為特別，就像是經過一個暑假後，開學的第一天，就算你已經是大四的準畢業生，還是會緊張。身經百戰的大聯盟選手也會，身兼裝備經理的瑞克說：「總是會有球員說，這個不合身，那個不合腳的。那是我們最忙碌的日子，要等到開始演奏國歌了，你才覺得如釋重負。」

工作過39次開幕日的瑞克回憶起最難忘的一次，那是他還在當學生時的1974年，漢克阿倫從比林漢（Jack Billingham）手中揮出生涯第714號全壘打，在當年的副總統，後來也當過美國總統的福特眼前追平貝比魯斯的紀錄。紅人隊在第11局下半從落後五分大逆轉，以7比6獲勝，致勝分是羅斯（Pete Rose）靠著暴投，從二壘回來得的。「羅斯喔，大概是極少數在開幕日不會緊張的球員。我記得我問過拉金（Barry Larkin），他回答，老天，開幕日怎麼可能不緊張啊。」瑞克還記得當年漢克阿倫的年輕隊友貝克（也是太空人隊的新教頭）那天的糗樣。「他們剛從春訓回來，而那天辛辛那提附近整天都刮著龍捲風，我永遠不會忘記貝克有多害怕。」

七年之後，瑞克正式成為紅人的球僮，他的工作之一就是把球交到主審瓦哥（Ed Vargo）先生手中。那年的開幕日，由兩大名人堂投手席佛（Tom Seaver）和卡爾頓（Steve Carlton）對決，兩人分別投了八局和七局，都只失一分，到了九下，紅人以1比2落後，柯林斯（Dave Collins）先二壘安打，接著老葛瑞菲的安打，打回這個追平分，接著老葛盜二壘，趁暴投上三壘。在明星游擊手康賽普西昂（Dave Concepcion）三振之後，費城總教練格林（Dallas Green）故意保送佛斯特（George Foster）和班奇（Johnny Bench），然後用終結者麥考（Tug McGraw）來面對崔森（Dan Driessen），目標是抓雙殺。結果麥考用四壞球奉送了致勝分。

萊恩(左)、卡爾頓(中)和席佛(右)都是80年代的超級強投，他們生涯的總三振數分別在大聯盟排名第1、第4和第6。 1984 Topps 球員卡
萊恩(左)、卡爾頓(中)和席佛(右)都是80年代的超級強投，他們生涯的總三振數分別在大聯盟排名第1、第4和第6。 1984 Topps 球員卡

在1996年的愚人節，他從他老爸老伯尼手中接下紅人裝備經理一職（雖然隔年才真除），但這天老天爺開了個殘酷的玩笑。那天早上下了場雪，而這場和蒙特婁博覽會隊的開幕戰前，主審麥克薛瑞（John McSherry）已經有好幾天胸口不舒服了，其餘裁判勸他休息一天，去看個醫生，但麥克薛瑞堅持執法，說他站完這場就去。結果才看了七球，麥克薛瑞就在本壘板後倒下，不到一個小時就宣告不治。這個不幸的意外成為當天最大的事情，讓紅人當時的老闆，以小氣吝嗇，和菸抽不停著稱的瑪姬·蕭特（Marge Schott）極為光火，認為麥克薛瑞早不死晚不死，幹嘛在紅人隊的大日子掛掉。

大聯盟眼看復賽遙遙無期，從原本希望的四月中，四月底，一路推延到六月都不知道能不能開打。像瑞克·史騰這種一輩子的棒球迷真的不知如何是好。你呢？是不是也跟瑞克一樣？起碼我是。

紅人 疫情

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