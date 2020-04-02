球季若提前結束 誰會是最可惜的第二名？

聯合新聞網 / 周汶昊 Wen-hao Chou
年度新人王獎項之爭，鵜鶘前鋒威廉森(左)正努力追趕灰熊後衛莫蘭特(右)，若球季因疫情影響而提前結束，兩人的排名就不像球衣有交換的可能了。 2019-20 Panini球員卡
年度新人王獎項之爭，鵜鶘前鋒威廉森(左)正努力追趕灰熊後衛莫蘭特(右)，若球季因疫情影響而提前結束，兩人的排名就不像球衣有交換的可能了。 2019-20 Panini球員卡

美國新冠肺炎疫情仍在昇高，目前NBA聯盟是否能夠復賽仍未可知，但若本季就此結束，而聯盟也以截止3月11日為止的個人成績敘獎及進行投票的話，哪一個球員將會是最可惜的第二名呢？

許多攻守數據相關的獎項上，當第二名距離第一名的數據只差一點點的時候，屈居第二名的球員當然會令人覺得可惜。但以今年的狀況來看，最可惜的球員大概還是沒辦法拿下新人王的威廉森

怎麼說呢？首先，要找出最可惜的第二名，其獎項性質非常重要。指標性的大獎，像是年度最有價值球員，得分王及新人王，當然最受大家矚目。至於那些為了頒獎典禮、球員談薪及公關話題而創造出來的獎項，就不在討論之列了。而新人王這種一生只有一次獲選資格的獎項，一旦錯過就機會不再的情況，最容易讓人為第二名感到惋惜。

有些獎項的第二名之所以令人覺得可惜，是因為該球員的連霸紀錄就此中斷。比如說目前火箭的哈登和爵士的戈貝爾，連二年都是由他們分別拿下得分王及年度最佳防守球員。哈登目前場均34.4分的成績可說是遙遙領先，要想三連霸不成問題，至於戈貝爾就有可能因為停賽而錯失連霸可能。新人王雖然沒有連莊的可能，但也因此更為珍貴。

火箭後衛哈登目前平均得分34.4分，比第二名巫師後衛比爾的30.5分高出太多，得分王3連霸已有如執照在手，球季打不打完其實沒什麼差別。 2019-20 Panini 球員卡
火箭後衛哈登目前平均得分34.4分，比第二名巫師後衛比爾的30.5分高出太多，得分王3連霸已有如執照在手，球季打不打完其實沒什麼差別。 2019-20 Panini 球員卡

再來，就是看獎項的競爭程度是否非常激烈。有些獎項，像是前述的得分王哈登，基本上已經沒有太多懸念。但有些獎項，是有可能會在球季最後衝刺的時候出現大變化，原本的第二名甚至就此後來居上。這種戲劇化的張力，若是在最後關頭功虧一簣，或是因為其他不可控制的外力因素，像是突然受傷而無法實現，也會讓人覺得扼腕。

本季新人王的競逐中，上半季就是看東區熱火的納恩與西區灰熊的莫蘭特互咬，好不容易盼到鵜鶘的威廉森傷癒復出，他也果然在二月獲選單月最佳新秀，立即斬斷了莫蘭特從開季以來獨霸此一獎項的氣勢。目前莫蘭特的成績是17.5分，7.1助攻，3.4籃板，而威廉森則是23.6 分，2.2助攻及6.8籃板，雖然兩人的位置不同，攻守風格也不一樣，但在前19場比賽中展現出強大潛力的威廉森，確實會讓人對他的未來充滿期待。

雖然ESPN在NBA停賽之後所做的模擬投票中，灰熊的莫蘭特仍以壓倒性的票選獲得第一名，但這也就是球迷之所以會覺得可惜的地方：如果目前只打19場比賽的威廉森，能夠健康出賽剩餘的18場賽事，結果會是如何？目前他繳出的數據也許還會更上一層樓。從歷史來看，過去拿下新人王的出賽場次的最低標是1986年紐約尼克的尤英（Patrick Ewing），那年他只打了50場。威廉森若是能夠只打37場就拿下新人王，將能創下史無前例的新紀錄。

前尼克中鋒尤英是史上最少場出賽的新人王，1985-86球季他出賽50場，繳出了場均20.0分、9.0籃板的漂亮成績。 2001-02 Fleer Focus 球員卡
前尼克中鋒尤英是史上最少場出賽的新人王，1985-86球季他出賽50場，繳出了場均20.0分、9.0籃板的漂亮成績。 2001-02 Fleer Focus 球員卡

上一次有機會挑戰此一紀錄的，是2017年的76人安比得。他因為受傷，前兩年都沒有出賽，一直等到選秀後的第三年，才在新人球季出賽31場，雖然他交出20.2分，7.8籃板及2.5阻攻，在帳面成績上勝過當年的新人王波格登，但最終安比得只在票選中拿下第三名。若是威廉森有機會把剩下的球季打完，加上他在停賽前正打出驚人的火熱表現，沒人說得準他能把自己菜鳥年的數據天花板推高到什麼程度，也沒人能斷定他無法打破尤英的紀錄，成為史上出賽數最少的新人王。

NBA新人王之爭，過去也經常出現僵持不下的情形，最後讓有些超級新秀屆居第二名。像是前年的爵士米契爾，最終在爭議聲之中，輸給了76人的西蒙斯。2016年選秀狀元的西蒙斯因傷錯過整個第一季，所以他依舊符合NBA新人王的敘獎資格，但許多球迷就認為西蒙斯即使未出賽，也是在職業球團的照護及訓練下渡過一整季，相比米契爾從大學籃壇跳上職業層級出賽，更符合所謂的「新人」及「菜鳥」的定義。同樣的情形也發生在去年老鷹的楊恩身上，最終獲獎的是獨行俠的唐西奇，而唐西奇進入聯盟之前就已經在歐洲職籃拿下MVP，在經驗層面上來說，早已不是菜鳥。

雖然過去NBA也曾出現過並列新人王的情況，最有名的是1995年獨行俠的基德（Jason Kidd）和活塞的希爾（Grant Hill），最近的一次則是2000年公牛的布蘭德（Elton Brand）和火箭的法蘭西斯（Steve Francis），不過米契爾和楊恩並沒有因為對手的資格爭議而並列新人王。至於威廉森有沒有可能因為完成剩下賽季，而得以與莫蘭特同年拿下新人王，就得看疫情是否能夠在最短的時間內被控制住，在聯盟正式復賽之後，這一切才有機會驗證。

前公牛中鋒布蘭德(左)和前火箭後衛法蘭西斯(右)在1999-2000球季共同獲得年度新人王，兩人在121張選票中，都獲得58張第一名選票。 2001-02 Fleer 球員卡
前公牛中鋒布蘭德(左)和前火箭後衛法蘭西斯(右)在1999-2000球季共同獲得年度新人王，兩人在121張選票中，都獲得58張第一名選票。 2001-02 Fleer 球員卡

總之，因為新人王這個獎項備受矚目，而且一生一次，所以錯過的球員最讓人覺得可惜。雖然根據模擬投票的結果，威廉森距離第一名的莫蘭特不是只差一點點，但在停賽之前，威廉森的勢頭正旺，無疑地有機會從後趕上，但卻沒有時間可以證明自己，甚至打破過去的新人紀錄。從以上這些標準來看，如果球季就此結束，威廉森將會是最可惜的第二名。

威廉森 哈登

相關新聞

球季若提前結束 誰會是最可惜的第二名？

美國新冠肺炎疫情仍在昇高，目前NBA聯盟是否能夠復賽仍未可知，但若本季就此結束，而聯盟也以截止3月11日為止的個人成績敘獎及進行投票的話，哪一個球員將會是最可惜的第二名呢？ 許多攻守數據相關的獎

消失的大聯盟開幕日 落寞的辛辛那提

辛辛那提市，一個位於俄亥俄州最南方，和肯塔基州交界處的城市，人口數才30萬左右，但卻是大聯盟的重鎮。不，在運動畫刊資深棒球作家維度奇（Tom Verducci）的筆下，皇后城是大聯盟開幕日的聖地，是春

NBA／若例行賽直接取消 球員恐砍薪25％

ＮＢＡ復賽遙遙無期，面臨的損失難以計數，昨天傳出消息，若本賽季剩餘例行賽取消，球員可能要減薪百分之廿五。

NBA／綠衫軍史馬特 康復捐血供研究

身為聯盟第四位確診新冠肺炎的球員，塞爾蒂克隊史馬特日前已痊癒，而為了協助新冠病毒疫苗的研發，史馬特昨天也與另外三位染疫、且已康復的球員，自願捐出血漿以供研究，獲得球迷及醫療人員的好評。

NBA／公佈心中五大灌籃高手 瓊斯自評僅次卡特

邁阿密熱火在官方推特上貼出了今年灌籃大賽冠軍瓊斯（Derrick Jones Jr.）心中NBA五大灌籃高手，這份排名也引來不少爭議。 在這個榜單中，瓊斯把自己排在第2名，僅次於卡特（Vince

NBA／評比詹皇10年前後差別 格林：比賽掌控力更強

格林（Danny Green）曾經在2009-10年賽季和詹姆斯（LeBron James）成為隊友，那是他生涯第一個NBA賽季；時隔10年，格林和詹姆斯又在洛杉磯相逢，一起為冠軍而戰。近日在接受採訪

NBA／熱火選秀獨具慧眼 3年養出4大年輕戰將

在三巨頭解體後，邁阿密熱火過去5年陷入重整期，其中有3年無緣季後賽，不過今年賽季熱火重新打出6成以上的勝率，甚至一度名列東區第2，表現可說是非常出色。 其中一大因素除了是迎來明星球員巴特勒（Ji

NBA／復賽直接打季後賽？ 泰瑞：應先打10場比賽調整

NBA自3月12日正式進入無限期停賽後，由於肺炎疫情眼下看起來仍未和緩，復賽之路可說遙遙無期。儘管如此，聯盟和各界為了恢復賽季仍不斷討論研究適合的復賽方案。 部分專家認為，考量到各隊幾乎已經完成

NBA／斯洛維尼亞催促公民返國 德拉基奇不跟進

每年休賽季期間必定會回到家鄉斯洛維尼亞的邁阿密熱火後衛德拉基奇（Goran Dragic），在新冠肺炎疫情持續延燒，迫使...

NBA／與梅奧一時瑜亮 羅斯：我當年水準遠不如他

因為ABL賽季停擺讓台北富邦勇士隊後衛梅奧（O.J. Mayo）將轉戰中國大陸CBA，本賽季國內球迷能否再看到他場上風采...

NBA／表兄弟死於肺炎 馬布瑞曾致信席佛警告疫情嚴重

前紐約尼克球星、CBA北控教頭馬布瑞（Stephon Marbury），日前表示正亟力協助自中國大陸調度1000萬個N9...

NBA／傳史馬特將捐出血漿 用於新冠肺炎血液研究

聯盟官方先前啟動「NBA與你同在（NBA Together）」計畫，期盼為全球新冠肺炎疫情盡一己之力，而計畫中有一個項目是支持國家新冠肺炎恢復期血漿研究計畫，希望找到新的療法來有效對抗新冠肺炎病毒，同

熱門新聞

NBA／湖人隊確診兩人痊癒 其餘球員皆無感染

NBA／與梅奧一時瑜亮 羅斯：我當年水準遠不如他

NBA／公佈心中五大灌籃高手 瓊斯自評僅次卡特

網球／溫布頓預計將取消 三屆冠軍名將哀號

NBA／球員限定2K錦標賽 杜蘭特名列第一種子

NBA／季後賽不排除單淘汰？ 前勇士主帥不支持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。