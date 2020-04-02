球季若提前結束 誰會是最可惜的第二名？

美國新冠肺炎疫情仍在昇高，目前NBA聯盟是否能夠復賽仍未可知，但若本季就此結束，而聯盟也以截止3月11日為止的個人成績敘獎及進行投票的話，哪一個球員將會是最可惜的第二名呢？

許多攻守數據相關的獎項上，當第二名距離第一名的數據只差一點點的時候，屈居第二名的球員當然會令人覺得可惜。但以今年的狀況來看，最可惜的球員大概還是沒辦法拿下新人王的威廉森。

怎麼說呢？首先，要找出最可惜的第二名，其獎項性質非常重要。指標性的大獎，像是年度最有價值球員，得分王及新人王，當然最受大家矚目。至於那些為了頒獎典禮、球員談薪及公關話題而創造出來的獎項，就不在討論之列了。而新人王這種一生只有一次獲選資格的獎項，一旦錯過就機會不再的情況，最容易讓人為第二名感到惋惜。

有些獎項的第二名之所以令人覺得可惜，是因為該球員的連霸紀錄就此中斷。比如說目前火箭的哈登和爵士的戈貝爾，連二年都是由他們分別拿下得分王及年度最佳防守球員。哈登目前場均34.4分的成績可說是遙遙領先，要想三連霸不成問題，至於戈貝爾就有可能因為停賽而錯失連霸可能。新人王雖然沒有連莊的可能，但也因此更為珍貴。

火箭後衛哈登目前平均得分34.4分，比第二名巫師後衛比爾的30.5分高出太多，得分王3連霸已有如執照在手，球季打不打完其實沒什麼差別。 2019-20 Panini 球員卡

再來，就是看獎項的競爭程度是否非常激烈。有些獎項，像是前述的得分王哈登，基本上已經沒有太多懸念。但有些獎項，是有可能會在球季最後衝刺的時候出現大變化，原本的第二名甚至就此後來居上。這種戲劇化的張力，若是在最後關頭功虧一簣，或是因為其他不可控制的外力因素，像是突然受傷而無法實現，也會讓人覺得扼腕。

本季新人王的競逐中，上半季就是看東區熱火的納恩與西區灰熊的莫蘭特互咬，好不容易盼到鵜鶘的威廉森傷癒復出，他也果然在二月獲選單月最佳新秀，立即斬斷了莫蘭特從開季以來獨霸此一獎項的氣勢。目前莫蘭特的成績是17.5分，7.1助攻，3.4籃板，而威廉森則是23.6 分，2.2助攻及6.8籃板，雖然兩人的位置不同，攻守風格也不一樣，但在前19場比賽中展現出強大潛力的威廉森，確實會讓人對他的未來充滿期待。

雖然ESPN在NBA停賽之後所做的模擬投票中，灰熊的莫蘭特仍以壓倒性的票選獲得第一名，但這也就是球迷之所以會覺得可惜的地方：如果目前只打19場比賽的威廉森，能夠健康出賽剩餘的18場賽事，結果會是如何？目前他繳出的數據也許還會更上一層樓。從歷史來看，過去拿下新人王的出賽場次的最低標是1986年紐約尼克的尤英（Patrick Ewing），那年他只打了50場。威廉森若是能夠只打37場就拿下新人王，將能創下史無前例的新紀錄。

前尼克中鋒尤英是史上最少場出賽的新人王，1985-86球季他出賽50場，繳出了場均20.0分、9.0籃板的漂亮成績。 2001-02 Fleer Focus 球員卡

上一次有機會挑戰此一紀錄的，是2017年的76人安比得。他因為受傷，前兩年都沒有出賽，一直等到選秀後的第三年，才在新人球季出賽31場，雖然他交出20.2分，7.8籃板及2.5阻攻，在帳面成績上勝過當年的新人王波格登，但最終安比得只在票選中拿下第三名。若是威廉森有機會把剩下的球季打完，加上他在停賽前正打出驚人的火熱表現，沒人說得準他能把自己菜鳥年的數據天花板推高到什麼程度，也沒人能斷定他無法打破尤英的紀錄，成為史上出賽數最少的新人王。

NBA新人王之爭，過去也經常出現僵持不下的情形，最後讓有些超級新秀屆居第二名。像是前年的爵士米契爾，最終在爭議聲之中，輸給了76人的西蒙斯。2016年選秀狀元的西蒙斯因傷錯過整個第一季，所以他依舊符合NBA新人王的敘獎資格，但許多球迷就認為西蒙斯即使未出賽，也是在職業球團的照護及訓練下渡過一整季，相比米契爾從大學籃壇跳上職業層級出賽，更符合所謂的「新人」及「菜鳥」的定義。同樣的情形也發生在去年老鷹的楊恩身上，最終獲獎的是獨行俠的唐西奇，而唐西奇進入聯盟之前就已經在歐洲職籃拿下MVP，在經驗層面上來說，早已不是菜鳥。

雖然過去NBA也曾出現過並列新人王的情況，最有名的是1995年獨行俠的基德（Jason Kidd）和活塞的希爾（Grant Hill），最近的一次則是2000年公牛的布蘭德（Elton Brand）和火箭的法蘭西斯（Steve Francis），不過米契爾和楊恩並沒有因為對手的資格爭議而並列新人王。至於威廉森有沒有可能因為完成剩下賽季，而得以與莫蘭特同年拿下新人王，就得看疫情是否能夠在最短的時間內被控制住，在聯盟正式復賽之後，這一切才有機會驗證。

前公牛中鋒布蘭德(左)和前火箭後衛法蘭西斯(右)在1999-2000球季共同獲得年度新人王，兩人在121張選票中，都獲得58張第一名選票。 2001-02 Fleer 球員卡

總之，因為新人王這個獎項備受矚目，而且一生一次，所以錯過的球員最讓人覺得可惜。雖然根據模擬投票的結果，威廉森距離第一名的莫蘭特不是只差一點點，但在停賽之前，威廉森的勢頭正旺，無疑地有機會從後趕上，但卻沒有時間可以證明自己，甚至打破過去的新人紀錄。從以上這些標準來看，如果球季就此結束，威廉森將會是最可惜的第二名。