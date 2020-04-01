高球／多倫多防疫下禁令 體育賽事恐停辦

新冠肺炎持續衝擊北美，多倫多今天宣布，6月30前取消室內所有大型活動，雖有說明排除MLB藍鳥隊、NBA暴龍隊、NHL楓葉隊，但高球賽事多倫多公開賽能否舉行打上問號。

多倫多公開賽原訂6月11日到14日在聖喬治高球俱樂部舉行，俱樂部位於多倫多6個行政區的最西邊，上次賽事再此舉行已是10年前，不料今年可能成新冠肺炎影響的賽事之一。

多倫多市長莊德利（John Tory）表示，慶典和活動都是社區十分珍貴的時刻，「但我們愈早聽從醫療專家的建議，我們就能愈早迎接享受和喜愛的事情。」

莊德利的發言人之後澄清，這項法令不溯及大聯盟MLB、NBA和NHL，主要針對慶典、會議和文化活動。

多倫多高球賽雖非禁止活動的類型，但疫情日漸升溫的當下，能否舉辦仍是未知數；這場賽會歷史悠久，僅次於高球四大賽，大會之後也發表聲明，稱賽事走向為何，最快下周就會有答案。

目前最近的高球賽事是5月21日到24日的沃斯堡邀請賽，之後包括多倫多公開賽在內的3場賽事也仍在年度行事曆上。

多倫多公開賽從1904年開辦，過去只因兩次世界大賽停辦過，包括1915到18年的第一次世界大賽，以及1943年到44年的第二次世界大賽。