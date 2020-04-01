NBA／斯洛維尼亞催促公民返國 德拉基奇不跟進

每年休賽季期間必定會回到家鄉斯洛維尼亞的邁阿密熱火後衛德拉基奇（Goran Dragic），在新冠肺炎疫情持續延燒，迫使斯洛維尼亞政府下令所有公民必須儘早返鄉後，雖然雙親已經率先啟程，不過他已決定今年將會取消帶家人返鄉的計畫，並為了NBA復賽和下賽季繼續做準備。

今年33歲的德拉基奇，在2008年選秀會第二輪第45順位被馬刺選進，不過他隨即被交易到太陽，在鳳凰城展開至今長達11年的NBA生涯，並曾在2014年拿下過年度最佳進步獎、入選年度第三隊，還在2018年一圓明星賽夢。

儘管在NBA取得了不錯的成就，但每年休賽季期間德拉基奇仍會帶著家人回到故鄉斯洛維尼亞，他更多次在暑假期間披上國家隊戰袍出賽，並在2017年歐錦賽上率領斯洛維尼亞拿下金牌，但在同年也宣布卸下國家隊戰袍。

而德拉基奇每年夏天的返鄉計畫也可能在今年中斷，在斯洛維尼亞目前新冠肺炎確診人數不斷攀升的情況下，他透露將不會帶著家人返鄉，「三天前我的父母已經啟程，因為政府下令所有斯洛維尼亞的公民儘早回到家園，但是我們不打算這樣做，因為我在這裡也有個家，我們還擁有美國健保，所以我們會繼續留在這裡。」

相較於德拉基奇目前安全無虞，德拉基奇的弟弟佐藍（Zoran Dragic）目前效力於西班牙甲級聯賽，在聯賽目前已經因疫情停擺的情況下，他不僅先在西班牙面臨隔離，最近回到斯洛維尼雅後又再一次被要求隔離，讓德拉基奇直言弟弟正陷入一個非常瘋狂的處境。

斯洛維尼亞在上月初出現第一起新冠肺炎確診病例後，疫情不斷升溫，截至目前為止已有802人確診、15人死亡，日前斯洛維尼亞政府更宣布封鎖與疫情嚴重的義大利相臨邊界，希望能阻止疫情繼續擴散。