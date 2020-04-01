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NBA／與梅奧一時瑜亮 羅斯：我當年水準遠不如他

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
梅奧(左)與羅斯。 美聯社
梅奧(左)與羅斯。 美聯社

因為ABL賽季停擺讓台北富邦勇士隊後衛梅奧（O.J. Mayo）將轉戰中國大陸CBA，本賽季國內球迷能否再看到他場上風采仍是未知數，不過過去在NBA賽場與梅奧一時瑜亮的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），近日也談到了學生時期與梅奧的交手過程，並直呼對方超齡的表現，正是當年迫使他努力成為聯盟史上最年輕MVP的動力。

早在學生球員時期就已經名滿全美的羅斯與梅奧，在2008年的NBA選秀會上分別以狀元和探花身份被公牛與灰狼選中（梅奧隨後被交易到灰熊），並在菜鳥球季就扛下球隊先發後衛的重擔，且都順利入選年度新秀第一隊，兩人間的比較也因此從學生時期一路延續到NBA賽場上。

儘管後來羅斯在聯盟中大放異彩，接連拿下年度最佳新秀、MVP等獎項，與之後兩度捲入禁藥風波的梅奧呈現不小反差，但談到兩人第一次交手的過程，羅斯直言自己在中學時期幾乎是跟隨著梅奧的腳步走，後來梅奧甚至成為驅使他成為NBA史上最年輕MVP的最大動力。

「我當時有一次與他對抗的機會，我一直都把這當作是衡量我自己的標竿。因為當時他的表現是超現實的，他在場上的等級明顯比別人高出一大截。」羅斯在回憶起學生時期與梅奧的交手過程時說：「而且當時他就已經很清楚自己的比賽風格，對於那個年紀的孩子來說，很多人都還在試著理清頭緒。」

對於梅奧過去擁有「全美最強高中生」的美名，羅斯也表示在中學時的自己確實遠不如他，「他當時能控球，又有很棒的後撤步，當時的他已經擁有職業球員具備的腳步，而我卻還不是這樣，這讓我知道自己必須緊追著他。」

羅斯 NBA 富邦勇士

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