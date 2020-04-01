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NBA／表兄弟死於肺炎 馬布瑞曾致信席佛警告疫情嚴重

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
馬布瑞正亟力協助自中國大陸調度1000萬個N95口罩到紐約，最大主因是至親死於新冠肺炎。 歐新社
馬布瑞正亟力協助自中國大陸調度1000萬個N95口罩到紐約，最大主因是至親死於新冠肺炎。 歐新社

前紐約尼克球星、CBA北控教頭馬布瑞（Stephon Marbury），日前表示正亟力協助自中國大陸調度1000萬個N95口罩到紐約，最大主因是至親死於新冠肺炎，而自己也曾在NBA停賽前兩天致信主席席佛（Adam Silver）。

「這個隱藏的惡魔，讓我失去至親。」馬布瑞對於紐約疫情憂心忡忡，昨日接受美國《NBC》訪問表示，表兄弟在兩天前因為新冠肺炎逝世，對整個家族而言都十分難熬。

「我為紐約感到擔憂，所以想在這裡貢獻一己之力，阻止病毒繼續擴散。」馬布瑞指出，由於中國疫情率先爆發，他早就了解疫情的嚴重性，甚至在3月8日寫信給席佛。

馬布瑞寫道，「1.7萬到1.8萬人群聚場館內非常不妥，你不知道身邊的人有沒有染疫。只要一個球員染疫，什麼都會發生。」然而席佛當時僅回覆感謝他的來信。

目前美國確診已經突破16萬例，死亡人數3810人居全球第三高，僅次義大利12萬人以及西班牙的8269例。

馬布瑞表示，先前得知紐約許多人未戴口罩，感到十分詫異，隨後紐約布魯克林區主席埃里克·亞當斯 (Eric Adams)也取得聯繫，答應將在中國尋得口罩供應商，「我為紐約感到擔憂，所以想在這裡貢獻一己之力，阻止病毒繼續擴散。」

尼克 NBA

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