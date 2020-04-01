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NBA／研擬停賽財務損失補償方案 球員恐減薪25%

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
若NBA剩餘例行賽取消，聯盟將扣去球員剩餘薪資的25%。 法新社
若NBA剩餘例行賽取消，聯盟將扣去球員剩餘薪資的25%。 法新社

受新冠肺炎疫情影響，NBA復賽時間、方式尚在研擬，針對財務損失也著手協商方案，近日與美國國家籃球協會球員工會 (National Basketball Players Association)討論，若剩餘例行賽取消，將扣去球員剩餘薪資的25%。

根據NBA勞資協議，若因傳染病、天災等不可抗力因素導致缺賽，球員每缺賽一場將扣除年薪1%，若最終NBA與球員工會在4月15日發薪日前未達成扣繳球員25%薪資共識，球員雖能領到全額年薪，但在勞資協議下，若例行賽取消，球員之後仍得依據各球隊缺賽場次上繳金額。

事實上，聯盟原先就會託管球員年薪10%，然而今年財務損失遠超過聯盟所託款金額，因此聯盟有可能會在球季後退還30隊共計3.8億美元的託管薪額，再依據不可抗力因素，彌補財務損失。

目前聯盟434名球員，僅有1成包括湖人球星詹姆斯（LeBron James）在內的球員選擇12期支付方式，其發薪期是11月15日至5月1日，詹姆斯僅剩兩期薪資尚未領取，儘管他本季扣除薪資較少，但仍會追溯到下個賽季再行扣除。至於高達9成的球員，則尚有14期薪資尚未領到，本季扣除金額相對較高。

日前包括聯盟主席席佛等將近100位聯盟高層，上周都已執行兩成降薪，席佛個人降薪將近200萬美元（約台幣6000萬元）。

詹姆斯 NBA 湖人

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