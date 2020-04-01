NBA／季後賽不排除單淘汰？ 前勇士主帥不支持

NBA目前傳出研擬復賽季後賽採三戰兩勝制，但仍未排除單淘汰賽選項。前勇士主帥、現任球評傑克森（Mark Jackson）表達反對單淘汰，認為一戰定生死，無法決定出年度總冠軍。

聯盟擬以將球隊聚集到單一、二座場館進行閉門復賽，目前拉斯維加斯與巴哈馬都是選項，季後賽賽制則有三戰兩勝以及單淘汰方案。

傑克森率先反對單淘汰制，指出單淘賽並不公平，「聯盟匯聚所有傑出、最具天賦球員，最差的隊伍能在某個晚上擊敗強隊，但這不會讓你成為總冠軍。」

不過該如何進行比賽，傑克森呼應聯盟研擬的作法，找單一地點，將危險性和顧慮降到最低，產生出總冠軍。有了CBA的前車之鑑，傑克森也表示復賽不可貿然行事，除了疫情得趨緩，也得給球員準備期。

「身為過來人，你至少得給球員準備期，即便沒辦法回到百分百的狀態。」傑克森表示，至少要一周，這是在球員停賽期間保持體能的情況下，畢竟維持基本體能與高強度的五對五對抗，不能相提並論。

當然最重要的仍是疫情，傑克相信深謀遠慮的聯盟主席席佛（Adam Silver）會做出對的決定，「讓我們拿下這場與病毒之戰的總冠軍，讓所有人的生活回到正軌。」