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NBA／捐305萬元給球場員工 里拉德盼聯盟復賽發揮創意

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
拓荒者里拉德捐款行善，同時希望聯盟的復賽方案能發揮創意。 歐新社
拓荒者里拉德捐款行善，同時希望聯盟的復賽方案能發揮創意。 歐新社

美國新冠肺炎疫情持續肆虐，拓荒者球星里拉德Damian Lillard）慷慨解囊，捐出10萬美元（約台幣305萬元）給暫無收入的摩達中心（Moda Center）時薪員工，他也希望聯盟的復賽方案能發揮創意，研擬出不影響新球季，又能讓球隊打季後賽的兩全其美辦法。

美國疫情嚴峻，拓荒者球團老闆在第一時間捐出140萬美元做為新冠肺炎救助金，里拉德也響應援助球場員工生計，自掏腰包捐出10萬美元給自家主場時薪員工，幫助他們在停賽期間能度過難關。

針對目前聯盟復賽日期未決，里拉德表示，曾私下和聯盟主席席佛（Adam Silver）以及高層聊過，坦言賽季提前結束仍是其中選項，但仍對復賽抱以希望。

「我當然很擔憂賽季可能取消，但我對聯盟有信心。如果他們想要讓人們重拾興趣，現在正是他們大展創意的時候。」里拉德深信打季後賽是各球團的心願，還提出可以參考NCAA的賽制。

日前聯盟透露在6月中復賽是最佳選擇，如此一來，球季勢必得打到7至8月，里拉德也盼剩餘的例行賽縮短，不至於讓新球季遲至耶誕節登場，「大家都希望夏天能夠休兵，並與家人相處，我相信很多人都有同感。」

里拉德 拓荒者 Damian Lillard

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