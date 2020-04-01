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NBA／湖人隊確診兩人痊癒 其餘球員皆無感染

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

NBA聯盟今日傳出好消息，洛杉磯湖人隊宣布，日前確診新冠肺炎的兩名球員已痊癒，且全隊在接受14天居家隔離後，都未遭病毒感染。

由於湖人隊在聯盟停賽前於3月10日的最終戰交手籃網，在籃網宣布陣中有四名球員確診新冠肺炎，包括杜蘭特（ Kevin Durant）後，緊急安排17人名單中的14人接受篩檢，經過兩天篩檢後，並要求全體球員接受居家隔離。

而篩檢的方式也相當快速，球員甚至無須離開座駕，僅以棉花棒放入鼻咽採樣即可。

日前湖人後衛卡盧索（Alex Caruso）就表示，許多人不了解新冠肺炎的嚴重性和其可帶來的災難，不將此當一回事，甚至有球員抱怨篩檢不舒服，「但這其實只是將棉花棒塞到鼻咽、口咽處而已。」

除了湖人兩名未公布姓名球員，先前自新冠肺炎中痊癒的還有伍德（Christian Wood）、爵士雙星戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）以及塞爾蒂克後衛史馬特（Marcus Smart）等三人。

湖人 籃網 塞爾蒂克

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