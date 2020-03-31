NBA／全額支薪到五月底 籃網老闆開支1.83億元

新冠肺炎疫情在美國持續延燒，尤其是紐約更是深受其害，而布魯克林籃網老闆蔡崇信也在今天宣布，將會支付疫情期間受到影響的球團與主場員工薪水，讓他們的生計不至於受到影響，而根據美國媒體統計，他預計將支出600萬美元（約台幣1.83億元）來協助員工度過這段非常時期。

新冠肺炎疫情在紐約大爆發，其中籃網陣中也傳出有四名隊職員確診，不過受到最大影響的仍是球團與主場巴克萊中心的員工，為了確保員工在封館期間仍有薪水可以領取，籃網老闆蔡崇信也在近日承諾將會正常支付員工薪水直到五月底，而不會有裁員或是減薪的狀況發生。

根據「紐約郵報」報導，籃網將提供給員工的還不僅有薪水保障，還包括食物、醫療及保險，這些支出合計約為600萬美元，在76人、火箭、尼克都傳出可能裁員或是減薪的情況下，反其道而行。

除了保障員工權利外，蔡崇信也向當地食物救援機構捐出了五噸的食品，另外，也提供給紐約州急需的呼吸器等醫療資源，與獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）在這次的疫情中皆展現回饋精神，並獲得各界好評。