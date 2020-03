NBA／5年前的今天 考佛1分多鐘連拿11分

公鹿隊資深射手考佛(Kyle Korver)本月剛迎接39歲生日,公鹿球團當天以一支精華影片祝賀「NBA史上最佳射手」生日快樂,儘管稱呼多少有點自誇味道,不過5年前的今天,考佛的確展現射手本色,演出1分多鐘拿11分的驚奇表現。

5年前的考佛還穿著老鷹隊戰袍,對手恰巧是現在東家公鹿。考佛第三節在5分50秒左右由弧頂大號三分球開啟飆分秀,戴著護目鏡的他接續在左邊接近底角飆進外線,第三球換到右角45度,4分42秒再追加一記左側45度的三分球,連進4球讓老鷹領先分數從原本5分瞬間擴大到16分,也逼出公鹿暫停。

該場考佛上場34分鐘拿11分,全場得分就集中在第三節這1分多鐘,在NBA全面停賽的時刻,驚奇演出獲得美媒重新回顧。

考佛生涯外線命中率4成29、場均4.6次三分線出手數,三分球進球數以2437球列史上第四;排在他前頭的三人已有兩人退役,包括排在龍頭的「雷槍」艾倫(Ray Allen)和米勒(Reggie Miller),只有勇士隊當家球星柯瑞(Stephen Curry)是現役球員。

柯瑞目前累積2495球,若本季能復賽,有機會追上米勒的記錄2560球,艾倫則以2973名居首。

Five years ago today, Kyle Korver had the ultimate heat check scoring 11 straight points in 65 seconds 🔥 pic.twitter.com/u37bAm1uQG