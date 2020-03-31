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NBA／5年前的今天 考佛1分多鐘連拿11分

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
考佛。 美聯社
考佛。 美聯社

公鹿隊資深射手考佛（Kyle Korver）本月剛迎接39歲生日，公鹿球團當天以一支精華影片祝賀「NBA史上最佳射手」生日快樂，儘管稱呼多少有點自誇味道，不過5年前的今天，考佛的確展現射手本色，演出1分多鐘拿11分的驚奇表現。

5年前的考佛還穿著老鷹隊戰袍，對手恰巧是現在東家公鹿。考佛第三節在5分50秒左右由弧頂大號三分球開啟飆分秀，戴著護目鏡的他接續在左邊接近底角飆進外線，第三球換到右角45度，4分42秒再追加一記左側45度的三分球，連進4球讓老鷹領先分數從原本5分瞬間擴大到16分，也逼出公鹿暫停。

該場考佛上場34分鐘拿11分，全場得分就集中在第三節這1分多鐘，在NBA全面停賽的時刻，驚奇演出獲得美媒重新回顧。

考佛生涯外線命中率4成29、場均4.6次三分線出手數，三分球進球數以2437球列史上第四；排在他前頭的三人已有兩人退役，包括排在龍頭的「雷槍」艾倫（Ray Allen）和米勒（Reggie Miller），只有勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）是現役球員。

柯瑞目前累積2495球，若本季能復賽，有機會追上米勒的記錄2560球，艾倫則以2973名居首。

公鹿 柯瑞 米勒

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