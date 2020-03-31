NBA／復出卻遇停賽 拓荒者中鋒：7月後復賽會很有趣

受到新冠肺炎疫情影響，NBA何時復賽至今仍是遙遙無期，雖然對於多數選手來說如何長時間的維持狀態將變成一大難題，不過對於一些剛走出傷勢的球員卻可能因禍得福，其中原定三月中復出的波特蘭拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）就直言，如果NBA直到七月後才復賽，對於他們來說將會變得很有趣。

拓荒者中鋒諾基奇在上賽季面臨嚴重的左腿骨折傷勢，讓球隊戰力大打折扣，不過經過漫長的復健期，他原定在美國時間3月15日就要復出，協助仍在為季後賽卡位的拓荒者進行最後衝刺，不過卻遇上新冠肺炎停賽，讓諾基奇不得不再將重回賽場的時間向後延。

對於原先選定3月15日復出，諾基奇直言這是與經紀團隊、醫療團隊所達成的共識，「那是一場周日的賽事，所以打完後我就能回家跟家人共處，這對我們來說是個完美的計劃，而且那還是一場主場比賽。」

不過在NBA復賽仍遙遙無期的情況下，諾基奇也將有更長的時間來進行調整，對於剛擺脫生涯最嚴重傷勢的他來說，無疑有更充足的準備時間，「事實上我認為這（停賽）對於每個人都是有益處的，尤其對於球迷來說，如果比賽在七月以後才復賽，對於我們來說肯定會很有趣，因為我認為現在對於我們來說是個好時機，球隊正走在邁向季後賽的正確道路上。」

但諾基奇也坦言，希望自己的復出賽能夠是一場有球迷加油聲的賽事，而不是閉門開打，「毫無疑問，現在有很多傳言說可能閉門開打，但我現在的想法是『讓我打一場有球迷的比賽吧，剩下的我可以釋懷。』」