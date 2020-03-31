快訊

持槍轟保全 板信大直分行搶匪桃園龍潭落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／復出卻遇停賽 拓荒者中鋒：7月後復賽會很有趣

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
諾基奇。 美聯社
諾基奇。 美聯社

受到新冠肺炎疫情影響，NBA何時復賽至今仍是遙遙無期，雖然對於多數選手來說如何長時間的維持狀態將變成一大難題，不過對於一些剛走出傷勢的球員卻可能因禍得福，其中原定三月中復出的波特蘭拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）就直言，如果NBA直到七月後才復賽，對於他們來說將會變得很有趣。

拓荒者中鋒諾基奇在上賽季面臨嚴重的左腿骨折傷勢，讓球隊戰力大打折扣，不過經過漫長的復健期，他原定在美國時間3月15日就要復出，協助仍在為季後賽卡位的拓荒者進行最後衝刺，不過卻遇上新冠肺炎停賽，讓諾基奇不得不再將重回賽場的時間向後延。

對於原先選定3月15日復出，諾基奇直言這是與經紀團隊、醫療團隊所達成的共識，「那是一場周日的賽事，所以打完後我就能回家跟家人共處，這對我們來說是個完美的計劃，而且那還是一場主場比賽。」

不過在NBA復賽仍遙遙無期的情況下，諾基奇也將有更長的時間來進行調整，對於剛擺脫生涯最嚴重傷勢的他來說，無疑有更充足的準備時間，「事實上我認為這（停賽）對於每個人都是有益處的，尤其對於球迷來說，如果比賽在七月以後才復賽，對於我們來說肯定會很有趣，因為我認為現在對於我們來說是個好時機，球隊正走在邁向季後賽的正確道路上。」

但諾基奇也坦言，希望自己的復出賽能夠是一場有球迷加油聲的賽事，而不是閉門開打，「毫無疑問，現在有很多傳言說可能閉門開打，但我現在的想法是『讓我打一場有球迷的比賽吧，剩下的我可以釋懷。』」

拓荒者 NBA

延伸閱讀

傳官方將辦球員限定電競賽 米契爾與卡珍斯在列

美疫情如恐怖片 德羅展呼籲重視心理健康

NBA／盼聯盟早日復賽 南斯：想要卡特、安東尼簽名球衣

NBA／伯加特分享閉門比賽好處 裁判吹判不受觀眾干擾

相關新聞

NBA史上10大球星 排名充滿樂趣+爭議

美國媒體「NBA Chemistry」為NBA史上10大球星做出排名，讓NBA即使無限期停賽也不無聊，話題滿分。「NBA Chemistry」排名是：1.喬丹、2.詹姆斯、3.歐拉朱萬、4.大鳥柏德、

NBA／新冠肺炎疫情留陰影 詹皇直呼以後不會再擊掌

NBA官方在新冠肺炎衝擊被迫賽季停擺前曾發布備忘錄，要求球員停止擊掌習慣改由碰拳或碰肘方式減少肢體接觸，如今在疫情延燒全美且短時間內看不到盡頭情況下，減少社交接觸成為社會大眾不斷掛在嘴上的話，而詹姆斯

NBA／史馬特康復 染疫球員第4人

塞爾蒂克隊球員史馬特日前確診罹患新冠肺炎，昨天透過推特向外界報告自己已經痊癒的好消息，也成為繼活塞隊伍德、爵士隊雙星戈貝爾及米契爾後，第四位從新冠肺炎中痊愈的球員。

NBA／復出卻遇停賽 拓荒者中鋒：7月後復賽會很有趣

受到新冠肺炎疫情影響，NBA何時復賽至今仍是遙遙無期，雖然對於多數選手來說如何長時間的維持狀態將變成一大難題，不過對於一...

NBA／美疫情如恐怖片 德羅展呼籲重視心理健康

長年對抗憂鬱症的馬刺球星德羅展（DeMar DeRozan），在新冠肺炎疫情肆虐、民眾被迫家自我隔離之際，與心理醫師暢談...

NBA／哪裡復賽最佳 ESPN球評異想天開提遊輪

全美新冠肺炎疫情肆虐，聯盟何處復賽大傷腦筋，綜合集中球員、閉門比賽需求，ESPＮ球評威廉斯（Jay Williams）異...

NBA／盼續留籃網 哈里斯：誰不想和杜蘭特、厄文同隊？

身為聯盟頂尖三分射手之一，哈里斯（Joe Harris）將會在今年夏天成為完全自由球員，近期他在接受採訪透露，自己希望能和籃網完成續約，留下來和杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie I

NBA／傑佛森評4次總冠軍賽對手 歐布連線居榜首

生涯先後待過籃網、馬刺、騎士、公鹿、爵士、勇士、獨行俠和金塊的傑佛森（Richard Jefferson），曾經隨著籃網和騎士4度闖進總冠軍賽，並拿下一座總冠軍。傑佛森近日也在推特上評選出這4次決賽的

NBA／詹皇喊話言猶在耳 傳公牛王朝紀錄片確定提前

詹姆斯（LeBron James）先前才代表廣大籃球迷喊話，聲稱迫不及待想要看到《ESPN》關於公牛王朝的最新紀錄片，特別是如今美國有許許多多人都因新冠肺炎處於自主居家隔離的狀況，詹姆斯還強調如果自己

NBA／盼聯盟早日復賽 南斯：想要卡特、安東尼簽名球衣

NBA陷入無限期封館狀態，讓很多球員都悶壞了，這其中就包括騎士隊的南斯（Larry Nance Jr.）。 南斯日前在推特上表示渴望賽季趕快重啟，這裡面還有一個最重要原因就是，他希望可以和卡特（

NBA／伯加特分享閉門比賽好處 裁判吹判不受觀眾干擾

新冠肺炎疫情造成全美上下巨大衝擊，NBA復賽現下顯然是遙遙無期，但一般共識是假如重新開打，會採閉門不讓觀眾進場形式，前NBA球員伯加特（Andrew Bogut）就分享自己轉戰澳籃閉門比賽經驗，並提到

NBA／傳湖人不會回簽卡珍斯 美媒：更傾向續留哈沃德

據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的報導，先前遭到裁掉的卡珍斯（DeMarcus Cousins），今年夏天恐怕不會有機會重返洛城，相比之下，湖人球團顯然更樂於留下本季表現

熱門新聞

NBA史上10大球星 排名充滿樂趣+爭議

日媒發速報東京奧運明年723開幕 義奧會主席證實

MLB／王建民40歲了 美媒推薦看「後勁：王建民」

NBA／傳湖人不會回簽卡珍斯 美媒：更傾向續留哈沃德

日職／奧運延後一年 柳田悠岐意外成為受益者

奧運主辦賄賂疑雲：他收2.48億元幫東京爭主辦權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。