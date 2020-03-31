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NBA／美疫情如恐怖片 德羅展呼籲重視心理健康
長年對抗憂鬱症的馬刺球星德羅展（DeMar DeRozan），在新冠肺炎疫情肆虐、民眾被迫家自我隔離之際，與心理醫師暢談隔離期間的如何維持身心健康，呼籲重視心理健康。
全球運動賽事因疫情全面停擺，有別於各領域運動員討論維持體能，長年患有憂鬱症的德羅展著眼於居家隔離者的心理層面，NBA官方Instagram帳號也分享其對談，一同響應。
「這個感覺猶如恐怖片重現，幾乎全球的人們都在家中自我隔離。」30歲的德羅展昨日與心理醫師岡特（Kensa Gunter）線上直播，探討疫情導致的居家隔離、經濟重創，以及全城封閉對人們可能造成的心理焦慮及其影響，希望在這波疫情危機中，為快樂尋求庇蔭之處。
岡特首要建議先關閉接受新聞至少一段時間，即便人們需要獲取疫情資訊，然而過多負面資訊卻有反效果，「資訊已超載，我們得衡量需要多少資訊，而不是一周七天、24小時都守著新聞。」
岡特也主張培養新興趣，或者重燃舊嗜好，且用社交媒體、拿起電話維繫人際關係，都是避免焦慮症的作法。
德羅展也分享經驗，將櫃子裡的舊拼圖搬出來，他說：「我每天都挑戰自己接觸新事物，可以的話走到室外呼吸新鮮空氣，和孩子們跑步，試著不去杞人憂天，那會讓我發瘋。」
岡特表示，現在最重要的是專注當下，想像疫情發生前的生活，或者之後的日子，都會增添焦慮感，「我們很容易去在意力有未逮的事，但專注在我們所擁有、且對不變的事心存感激是現在很重要的。」
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