NBA／哪裡復賽最佳 ESPN球評異想天開提遊輪

全美新冠肺炎疫情肆虐，聯盟何處復賽大傷腦筋，綜合集中球員、閉門比賽需求，ESPＮ球評威廉斯（Jay Williams）異想天開，提出租用兩艘遊輪打季後賽做法。

肺炎疫情止步住，但聯盟仍極力希望能產生總冠軍球隊，日前傳出計畫效法CBA方案，將球員集中一、二座場館閉門打，前NBA球員威廉斯接受電台訪問時則天馬行空，提出在豪華遊輪上舉辦方案。

「可以找兩艘豪華遊輪，登船前都先接受檢疫，並且僅限於球員或者直系親友登船。」威廉斯表示，東、西區季後賽分別在兩艘遊輪進行，最後再打總冠軍賽，賽事期間遊輪不靠岸，球員或親屬體溫過高則採取隔離。

然而威廉斯似乎忘了，先前停靠在日本的豪華郵輪鑽石公主號慘況，鑽石公主號一個月內共計712人確診，並有6人死亡，海上隔離期間船上旅客更淪為人球。

特別是目前全球超過78萬人確診新冠肺炎，若有萬一，所有球員無論晉級淘汰與否，恐得在海上隔離40天，亦難保證疫情不會在遊輪上擴大。