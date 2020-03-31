NBA／單一場地季後賽 拉斯維加斯是選項

為因應新冠肺炎疫情，NBA日前傳出有意效法中國大陸籃球聯賽CBA方式，集中球員至一、兩座場館進行閉門復賽，最新消息是計畫找單一場地進行16支隊伍的季後賽，以及5至7場例行賽，目前拉斯維加斯是最佳地點。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，儘管新冠肺炎疫情沒有趨緩跡象，聯盟仍傾向重啟賽事，內部消息人士指出，「他們想要決定產生總冠軍的想法相當堅決。」

目前傳出消息是，季後賽有可能以最簡化的三場系列賽方式進行，一戰定生死是在初步被排除在外，僅作為最壞打算。

聯盟最新屬意地點是位於拉斯維加斯的內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV），過去30隊夏季聯賽都在該地舉行，住宿的飯店充足，另一個討論地點則是巴哈馬。據NBA內部消息，奧蘭多、亞特蘭大、夏威夷以及路易維爾都曾出現在季後賽舉辦地點的名單上。

先前討論至少讓各隊打滿70場例行賽，但這個想法隨著疫情擴大而遞減，目前已非聯盟討論重點，尼克隊還剩餘16場比賽，其餘球隊大多已打完64至67場比賽，復賽時間則仍是展望6月或者7月初，但聯盟仍未排除賽季提前結束選項。