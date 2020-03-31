NBA史上10大球星 排名充滿樂趣+爭議

美國媒體「NBA Chemistry」為NBA史上10大球星做出排名，讓NBA即使無限期停賽也不無聊，話題滿分。「NBA Chemistry」排名是：1.喬丹、2.詹姆斯、3.歐拉朱萬、4.大鳥柏德、5.鄧肯、6.布萊恩、7.魔術強森、8.歐尼爾、9.賈霸、10羅素。

這分排名得到歐尼爾自己認同，但公鹿前鋒「字母哥」安戴托昆波看法不同，新生代球星不少人認為詹姆斯已經超越喬丹，字母哥是代表之一。歐尼爾1992年出道，他經歷喬丹90年代統治力，也見證歐拉朱萬在1994、1995年主宰力。

1995年NBA總冠軍賽火箭橫掃魔術，歐尼爾(左)對前輩歐拉朱萬(右)也是相當佩服。 2009-10 Upper Deck 球員卡

大部分媒體和專家在排名上，魔術地位比大鳥更高，NBA Chemistry是極少數例外，大鳥排第四，魔術掉到第七。另外應該也有不少人把歐尼爾排名擺在布萊恩之上，布萊恩的得分、方式、紀錄非常驚人，但統治比賽方式和對籃球產生的影響，歐尼爾分量和歷史地位又更勝布萊恩。

我的史上NBA10大球星排名 1.詹姆斯、2.喬丹、3.賈霸、4.魔術、5.歐尼爾、6.鄧肯、7.歐拉朱萬、8.大鳥、9.布萊恩、10.羅素。

不管是從帶隊能力、比賽統治力、改變籃球角度去看，賈霸、魔術、歐尼爾、歐拉朱萬、大鳥的分量和影響力都更勝布萊恩，布萊恩就是攻擊再攻擊，得分再得分，他可能是史上進攻、得分最犀利武器，但歷史排名比的不只是得分方式，帶隊能力、改變比賽、影響籃球的歷史地位和分量同樣重要。

賈霸從大學到NBA一直像怪物般存在，他是傳統中鋒到現代中鋒的變種和傳承代表，傳奇統治力和影響比賽因素都很難被取代，史上得分最高，六座總冠軍、六座MVP，賈霸歷史地位後人難望項背。史上只有詹姆斯、喬丹的成就和影響力、統治比賽方式超越賈霸。

魔術、歐尼爾兩人被我排進歷史前五，這兩人除了MVP、總冠軍、帶隊成就，他們在籃球歷史的影響力舉足輕重，那是個人能力、改變比賽、帶隊能力、統治比賽方式的總體評估。

歐拉朱萬非常了不起，他是中鋒教科書，統治力無與倫比。但鄧肯主宰比賽的時間、總冠軍數量和馬刺王朝建構，幾乎都跟鄧肯有關，馬刺輝煌超過15年，其中10年黃金期都建立在鄧肯基礎上，這是鄧肯排名在歐拉朱萬前面的考量。

布萊恩充滿神奇，他的得分、偏執、進攻技藝和追求勝利決心都讓球迷傾心，但大鳥的MVP、總冠軍、打球方式、全能指數和歷史定位總和，大鳥是比布萊恩更偉大的球員。

湖人隊有最多的偉大球星：賈霸、魔術強森、布萊恩(左至右)，另外歐尼爾也是出身湖人，詹姆斯則是正在湖人打球。 2020 Panini Prizm 球員卡

主宰NBA50-60年代傳奇中鋒羅素，生涯11冠，那段統治NBA歷史無人可及，他是歷史上最好籃板手，連續率領球隊奪下八冠紀錄永遠難以被超越。但羅素那個年代NBA競爭力相對更小，這是羅素總冠軍、MVP、籃板球如此偉大不朽，但也只能排在第10原因。

最具爭議性和爆炸力的還是史上第一究竟是喬丹，還是詹姆斯。喬丹專長是得分，詹姆斯專長是組織和帶隊，這兩名史上最偉大球員難分軒輊，那不是用總冠軍數量、得分王、MVP就可以衡量兩人成就。

詹姆斯生涯九度率領球隊打進總冠軍賽，生涯總得分、各項數據和季後賽紀錄幾乎「霸版」，場內場外影響力和改變比賽方式都讓所有人難以企及，那是詹姆斯除了籃球、紀錄、帶隊能力之外更獨特表現。

詹姆斯生涯和輝煌還在延續，這也是他能超越喬丹，成為史上第一的重要成就。