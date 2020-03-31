快訊

長官隱瞞、主管馬屁！觀光局員工痛心害5歲兒染疫：肺都還沒發育好

NBA史上10大球星 排名充滿樂趣+爭議

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
喬丹(右)和詹姆斯(左)誰是NBA史上最偉大的球員？這是個會引起無數爭論的難解問題。 2005 Upper Deck 球員卡
喬丹(右)和詹姆斯(左)誰是NBA史上最偉大的球員？這是個會引起無數爭論的難解問題。 2005 Upper Deck 球員卡

美國媒體「NBA Chemistry」為NBA史上10大球星做出排名，讓NBA即使無限期停賽也不無聊，話題滿分。「NBA Chemistry」排名是：1.喬丹、2.詹姆斯、3.歐拉朱萬、4.大鳥柏德、5.鄧肯、6.布萊恩、7.魔術強森、8.歐尼爾、9.賈霸、10羅素。

這分排名得到歐尼爾自己認同，但公鹿前鋒「字母哥」安戴托昆波看法不同，新生代球星不少人認為詹姆斯已經超越喬丹，字母哥是代表之一。歐尼爾1992年出道，他經歷喬丹90年代統治力，也見證歐拉朱萬在1994、1995年主宰力。

1995年NBA總冠軍賽火箭橫掃魔術，歐尼爾(左)對前輩歐拉朱萬(右)也是相當佩服。 2009-10 Upper Deck 球員卡
1995年NBA總冠軍賽火箭橫掃魔術，歐尼爾(左)對前輩歐拉朱萬(右)也是相當佩服。 2009-10 Upper Deck 球員卡

大部分媒體和專家在排名上，魔術地位比大鳥更高，NBA Chemistry是極少數例外，大鳥排第四，魔術掉到第七。另外應該也有不少人把歐尼爾排名擺在布萊恩之上，布萊恩的得分、方式、紀錄非常驚人，但統治比賽方式和對籃球產生的影響，歐尼爾分量和歷史地位又更勝布萊恩。

我的史上NBA10大球星排名

1.詹姆斯、2.喬丹、3.賈霸、4.魔術、5.歐尼爾、6.鄧肯、7.歐拉朱萬、8.大鳥、9.布萊恩、10.羅素。

不管是從帶隊能力、比賽統治力、改變籃球角度去看，賈霸、魔術、歐尼爾、歐拉朱萬、大鳥的分量和影響力都更勝布萊恩，布萊恩就是攻擊再攻擊，得分再得分，他可能是史上進攻、得分最犀利武器，但歷史排名比的不只是得分方式，帶隊能力、改變比賽、影響籃球的歷史地位和分量同樣重要。

賈霸從大學到NBA一直像怪物般存在，他是傳統中鋒到現代中鋒的變種和傳承代表，傳奇統治力和影響比賽因素都很難被取代，史上得分最高，六座總冠軍、六座MVP，賈霸歷史地位後人難望項背。史上只有詹姆斯、喬丹的成就和影響力、統治比賽方式超越賈霸。

魔術、歐尼爾兩人被我排進歷史前五，這兩人除了MVP、總冠軍、帶隊成就，他們在籃球歷史的影響力舉足輕重，那是個人能力、改變比賽、帶隊能力、統治比賽方式的總體評估。

歐拉朱萬非常了不起，他是中鋒教科書，統治力無與倫比。但鄧肯主宰比賽的時間、總冠軍數量和馬刺王朝建構，幾乎都跟鄧肯有關，馬刺輝煌超過15年，其中10年黃金期都建立在鄧肯基礎上，這是鄧肯排名在歐拉朱萬前面的考量。

布萊恩充滿神奇，他的得分、偏執、進攻技藝和追求勝利決心都讓球迷傾心，但大鳥的MVP、總冠軍、打球方式、全能指數和歷史定位總和，大鳥是比布萊恩更偉大的球員。

湖人隊有最多的偉大球星：賈霸、魔術強森、布萊恩(左至右)，另外歐尼爾也是出身湖人，詹姆斯則是正在湖人打球。 2020 Panini Prizm 球員卡
湖人隊有最多的偉大球星：賈霸、魔術強森、布萊恩(左至右)，另外歐尼爾也是出身湖人，詹姆斯則是正在湖人打球。 2020 Panini Prizm 球員卡

主宰NBA50-60年代傳奇中鋒羅素，生涯11冠，那段統治NBA歷史無人可及，他是歷史上最好籃板手，連續率領球隊奪下八冠紀錄永遠難以被超越。但羅素那個年代NBA競爭力相對更小，這是羅素總冠軍、MVP、籃板球如此偉大不朽，但也只能排在第10原因。

最具爭議性和爆炸力的還是史上第一究竟是喬丹，還是詹姆斯。喬丹專長是得分，詹姆斯專長是組織和帶隊，這兩名史上最偉大球員難分軒輊，那不是用總冠軍數量、得分王、MVP就可以衡量兩人成就。

詹姆斯生涯九度率領球隊打進總冠軍賽，生涯總得分、各項數據和季後賽紀錄幾乎「霸版」，場內場外影響力和改變比賽方式都讓所有人難以企及，那是詹姆斯除了籃球、紀錄、帶隊能力之外更獨特表現。

詹姆斯生涯和輝煌還在延續，這也是他能超越喬丹，成為史上第一的重要成就。

喬丹 詹姆斯 歐尼爾 布萊恩 鄧肯

相關新聞

NBA史上10大球星 排名充滿樂趣+爭議

美國媒體「NBA Chemistry」為NBA史上10大球星做出排名，讓NBA即使無限期停賽也不無聊，話題滿分。「NBA Chemistry」排名是：1.喬丹、2.詹姆斯、3.歐拉朱萬、4.大鳥柏德、

NBA／史馬特康復 染疫球員第4人

塞爾蒂克隊球員史馬特日前確診罹患新冠肺炎，昨天透過推特向外界報告自己已經痊癒的好消息，也成為繼活塞隊伍德、爵士隊雙星戈貝爾及米契爾後，第四位從新冠肺炎中痊愈的球員。

NBA／三年前的今天 比爾寫巫師外線新猷

NBA全面停賽，沒有現正進行的賽事報導，美媒只能往前回溯過去比賽或紀錄，《NBC Sports Washington》就...

NBA／外媒曝勇士不會選拉梅羅 因他有較大缺陷

18歲的拉梅羅（LaMelo Ball）本季效力澳洲職業籃球聯賽伊拉瓦拉老鷹隊打出亮眼成績，不過外媒報導指出，有機會握有...

NBA／呼籲人們盡量待在家 世界和平推特嗆聲

新冠肺炎疫情全球持續擴散，許多國家和城市都採取了更嚴厲的封鎖政策，降低人與人之間被感染的機會，同時也更要求居家檢疫或隔離的人必須遵守規定，共體時艱一同度過疫情風暴。 但即便如此，仍有不少人還是會

NBA／憶停賽當下不敢置信 布克：最黑暗的時刻

聯盟宣布全面停賽至今邁入第三周，目前復賽與否未定，太陽隊球星布克（Devin Booker）坦言，對所有籃球人而言，這段...

NBA／布萊恩告別戰毛巾 拍賣成交價3.3萬美元

根據報導，已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）在生涯告別戰賽後身上披的毛巾，今天是以超過30000美元的價格拍賣出去，該買家是一名忠實的湖人球迷。 台灣時間2016年4月14日，布萊恩在

NBA／高中拒絕詹皇訓練營邀約？訓練師曝雷納德理由

雷納德（Kawhi Leonard）和詹姆斯（LeBron James）兩人相差7歲，可以說不是同一個世代，但兩人總被許多人認為是當代最直接的競爭對手。 據報導指出，早在詹姆斯成名時，雷納德不過

NBA／傳灰熊老闆諮詢搬家事宜 爆料真實性難以查證

過去長年擔任灰熊隨隊記者的提勒瑞（Ronald Tillery）日前透露，有消息來源向他表示球隊老闆佩拉（Robert Pera）去年8月曾就球隊搬家一事諮詢聯盟。 儘管提勒瑞因為長期工作關係絕

NBA／若更早和賈奈特合體 皮爾斯：或許多拿3、4座總冠軍

皮爾斯（Paul Pierce）在2007-08年賽季和賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）組成威震天下的「GAP三巨頭」，一舉奪下總冠軍。近日，皮爾斯接受採訪時表示，如果

NBA／成小兒子選秀身價累贅？ 老鮑爾大力回擊

新冠肺炎影響之下，除導致NBA賽季全面停擺，選秀準備工作也面臨巨大變化，試訓跟面談部份短時間內幾乎不可能進行，且也無法進行體檢。 《Bleacher Report》日前就疫情對選秀工作衝擊也作出

NBA／史馬特痊癒 聯盟第4位確診後康復

日前確診新冠肺炎的塞爾蒂克後衛史馬特（Marcus Smart），今天在個人推特上宣布痊癒好消息，是聯盟繼伍德（Chri...

熱門新聞

NBA／遭韋德、安東尼戲謔開玩笑 03梯榜眼成熟回應

NBA／外媒曝勇士不會選拉梅羅 因他有較大缺陷

MLB／查普曼「露一手」 球迷驚嘆太粗壯

NBA／畢生見過最頂尖對決 柯爾：2017年總冠軍賽

NBA／協助紐約抗疫 馬布瑞欲從中國調1000萬口罩

日媒發速報東京奧運明年723開幕 義奧會主席證實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。