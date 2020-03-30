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NBA／三年前的今天 比爾寫巫師外線新猷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
比爾。 美聯社
比爾。 美聯社

NBA全面停賽，沒有現正進行的賽事報導，美媒只能往前回溯過去比賽或紀錄，《NBC Sports Washington》就撰寫了篇「3年前的今天」，比爾（Bradley Beal）締造了巫師隊的隊史三分球新紀錄。

說到巫師的外線招牌，亞瑞納斯（Gilbert Arenas）是指標人物，當他2006到07賽季創下巫師單季最多三分球命中205球時，是將1997到98年莫瑞（Tracy Murray）締造的158球原紀錄大舉推進。

不過3年前的今天，換比爾改寫巫師歷史，他在出戰快艇隊時投進單季第206記三分球，最終更以223球完成2016到17球季，成為球隊新一代的指標球星。

2016到17賽季對比爾和巫師都是突破一年，比爾場均貢獻23.1分，是他職業生涯第一個場均達到2字頭的賽季，在此同時隊友沃爾（John Wall）也締造生涯最佳的得分、抄截和命中率成績；當季的巫師則是打下例行賽49勝，直到東區四強賽第7戰才敗給塞爾蒂克隊，雖無緣再闖關仍寫下比爾和沃爾搭檔的最久紀錄賽旅程。

今年巫師射手伯坦斯（Davis Bertans）也有機會締造紀錄，停賽前他累積外線進球已達200球，且還有18場例行賽要進行，很有機會締造新猷，但他可能的紀錄年卻因新冠肺炎賽季暫停，能否改寫隊史紀錄打上問號。

巫師 沃爾 塞爾蒂克

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