NBA／外媒曝勇士不會選拉梅羅 因他有較大缺陷

18歲的拉梅羅（LaMelo Ball）本季效力澳洲職業籃球聯賽伊拉瓦拉老鷹隊打出亮眼成績，不過外媒報導指出，有機會握有狀元籤的勇士隊不會在選秀會中挑走他，原因並非「球爸」老鮑爾（LaVar Ball）的言論，而是認為他有比較大的缺陷。

拉梅羅本季在澳洲聯賽打了12場比賽，繳出場均17分、7.4籃板、6.8助攻的優異表現，不過他因腳傷提前報銷，不少人也認為他有機會成為今年的NBA選秀狀元。

勇士在停賽前以15勝50負的戰績在全聯盟墊底，根據《舊金山紀事報》記者拉特諾（Connor Letourneau）報導指出，有極高機會握有狀元籤的勇士不會在選秀會上選走拉梅羅，原因並非他的爸爸老鮑爾的原因，而是勇士認為，對於前三順位的新秀來說，拉梅爾有比較大的缺陷。

且根據模擬選秀會上結果呈現，勇士會握有狀元籤，會選走喬治亞大學後衛愛德華（Anthony Edwards）、騎士隊則可能選走托平（Obi Toppin），第三順位的灰狼隊可能選中威斯曼（James Wiseman），拉梅爾則在模擬選秀中排名第四順位。