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NBA／憶停賽當下不敢置信 布克：最黑暗的時刻

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
布克。 美聯社
布克。 美聯社

聯盟宣布全面停賽至今邁入第三周，目前復賽與否未定，太陽隊球星布克Devin Booker）坦言，對所有籃球人而言，這段期間是經歷過最黑暗的時刻。

爵士隊球星戈貝爾（Rudy Gobert）3月12日宣布確診後，聯盟宣布停賽。在新冠肺炎疫情尚未趨緩情況下，何時重啟仍是未定之天，眾多球星只能在家自我隔離，或者單獨訓練盡量維持體態，然而不少球員跟布克相同，坦言日子十分難熬。

「這段時間我想了很多，也和許多球員交換意見。這是我們經歷過最黑暗的時刻。」布克表示，聯盟宣布停賽時自己正好在打電玩遊戲，但卻不斷看到社群媒體發布停賽消息，當時簡直不可置信。

但布克指出，現階段沒有人能夠預測未來會發生什麼，即便沒辦法繼續練球很煎熬，但保持身體健康絕對是優先考量。

同一時間，布克也做好隨時復賽的準備，無論是飲食上或者體能上，「吃得正確以外，我也會做伏地挺身和仰臥起坐，我甚至一周前買了籃框架設在室外，有空就能投籃訓練，其餘時間則是陪陪家人。」

布克 爵士 Devin Booker

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