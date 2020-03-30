NBA／史馬特痊癒 聯盟第4位確診後康復

日前確診新冠肺炎的塞爾蒂克後衛史馬特（Marcus Smart），今天在個人推特上宣布痊癒好消息，是聯盟繼伍德（Christian Wood）以及爵士雙星戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）後，第四位自新冠肺炎痊癒的球員。

史馬特表示，他在兩天前已通過麻州衛生署檢驗，確定體內已經沒有新冠肺炎病毒，「感謝所有人的關心和禱告，我也會為所有正在與此搏鬥的人祈禱。希望所有人保持平安健康。」

由於美國目前疫情嚴重，史馬特也不忘呼籲所有人做好防護，他表示儘管大家要團結一心對抗病毒，但莫忘彼此「分開」，妥善自我隔離。

26歲的史馬特本季場均13.5分、3.8籃板、4.8助攻，在治療期間，主帥史蒂文斯（Brad Stevens）多次與他視訊，而他也一直保持無症狀，精神和身體都維持狀態，甚至還能一如往常開玩笑，順利在確診超過兩周後痊癒。

聯盟官方先前啟動「NBA與你同在（NBA Together）」，也將配合政府進行血漿研究計畫，盼曾罹患新冠肺炎但痊癒的聯盟球員能夠響應計畫，捐出血漿提供抗疫研究，為治療新冠肺炎找到解方。