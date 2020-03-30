NBA／畢生見過最頂尖對決 柯爾：2017年總冠軍賽

曾歷經公牛三連霸王朝、五度總冠軍隊成員，金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）認為自己所見過的最頂尖對決卻是執教時期，他表示2017年勇士與騎士隊的總冠軍賽，是其他戰役所不能及。

柯爾指出，2017年的騎士隊，比前一年在1勝3負落後情況下，倒趕3勝逆轉封王的騎士更上層樓，然而勇士陣容相對也更為堅強，尤其在補進球星杜蘭特（Kevin Durant）後，因此雙方對戰強度更顯張力十足。

「那是我見過最高等級的籃球賽事。」柯爾表示，勇士隊在添進杜蘭特後，整體實力更健康更完整，目標也一致，「兩隊抗衡令人拍案叫絕，特別是在進攻端。」

柯爾回憶到，當時比賽節奏相當快，幾乎已經看不出來傳統陣型，勇士隊甚至得面對詹姆斯打5號，外圍佈滿4名射手的處境，「他不斷撕裂防線，而騎士隊所有人都快速流動，你不得不對他們感到敬佩，而且他就是可以攻擊籃框。」

柯爾說：「要防守這樣的騎士隊是十分駭人的，但對他們的防守端而言亦然。」勇士隊最終總冠軍系列戰以4：1擊敗騎士，柯爾笑納執教第二冠，也是生涯第七座總冠軍金盃。