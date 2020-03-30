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NBA／協助紐約抗疫 馬布瑞欲從中國調1000萬口罩
美國新冠肺炎疫情嚴峻，前紐約尼克球星馬布瑞（Stephon Marbury）傳出將自中國大陸調1000萬個N95口罩至紐約，給予醫護人員和第一線人員使用。
美國至今已有1000人死於新冠肺炎，其中超過三分之二來自紐約，近年在中國生根的馬布瑞心繫家鄉，接受訪問表示上周得知美國缺乏口罩，且口罩價格昂貴後，已向紐約布魯克林區行政區主席埃里克·亞當斯 (Eric Adams)聯繫，有望自大陸調度口罩。
馬布瑞透露，他正與口罩供應商協調，希望能以每個2.75美元（約台幣83.8元），遠低於美國7.5美元（約台幣228元）的價格供貨給紐約。
馬布瑞說：「畢竟我來自布魯克林，我也有許多家人在康尼島 (Coney Island)，許多人都深受疫情影響，我知道對他們而言口罩在此刻有多重要。」
亞當斯表示，紐約政府官員表示目前不需要口罩，但醫療人員口罩仍是供不應求，馬布瑞計畫在五周內，以一次200萬個方式將口罩分批運至紐約。
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