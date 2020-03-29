聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／勇士苦中作樂 柯爾：看球員成長很滿足
上季才創下連5季闖總冠軍戰的傲人成績，勇士隊本季在聯盟因新冠肺炎停賽前，15勝50敗戰績是聯盟「爐主」，提早退出季後賽行列，不過教頭柯爾（Steve Kerr）仍試著從失敗賽季找些正面能量。
柯爾接受「Home Court」訪問時說：「我想，這或許是這季最有趣的部分，看這些球員，鮑曼（Ky Bowman）、帕斯柯爾（Eric Paschall）、波爾（Jordan Poole）、克里斯（Marquese Chriss）和李（Damion Lee），看他們成長和學習的過程，真的很滿足。」
「所以，這不只幫助他們自己的職業生涯，也是幫到球隊。」柯爾接續說。
勇士本季傷病問題纏身，當家球星「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Stephen Curry）先後成傷兵更對球隊戰力造成重傷害，好消息是上季總冠軍戰傷了十字韌帶的湯普森，月中停賽前已經開始進行投籃訓練，去年打了4場左手骨折的柯瑞也已復出。
柯爾先前曾提到，就算球季復賽，湯普森仍是下季再歸隊，期待健康的「浪花兄弟」能率隊重返榮景。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言