NBA／勇士苦中作樂 柯爾：看球員成長很滿足

上季才創下連5季闖總冠軍戰的傲人成績，勇士隊本季在聯盟因新冠肺炎停賽前，15勝50敗戰績是聯盟「爐主」，提早退出季後賽行列，不過教頭柯爾（Steve Kerr）仍試著從失敗賽季找些正面能量。

柯爾接受「Home Court」訪問時說：「我想，這或許是這季最有趣的部分，看這些球員，鮑曼（Ky Bowman）、帕斯柯爾（Eric Paschall）、波爾（Jordan Poole）、克里斯（Marquese Chriss）和李（Damion Lee），看他們成長和學習的過程，真的很滿足。」

「所以，這不只幫助他們自己的職業生涯，也是幫到球隊。」柯爾接續說。

勇士本季傷病問題纏身，當家球星「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Stephen Curry）先後成傷兵更對球隊戰力造成重傷害，好消息是上季總冠軍戰傷了十字韌帶的湯普森，月中停賽前已經開始進行投籃訓練，去年打了4場左手骨折的柯瑞也已復出。

柯爾先前曾提到，就算球季復賽，湯普森仍是下季再歸隊，期待健康的「浪花兄弟」能率隊重返榮景。