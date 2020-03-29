NBA／勇士菜鳥發豪語 期待守住哈登

NBA何時復賽還沒有答案，但勇士隊成員托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）已經預告，若是再和火箭隊交手，他會好好看守火箭當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）。

火箭最近一次和勇士交手是美國時間今年2月20日，哈登16投雖失手10球，仍攻下29分還傳出10助攻，率隊以135：105輕取勇士；若是沒停賽，兩軍下次對陣應該是4月2日。

聯盟因新冠肺炎全面暫停，何時復賽遙遙無期，連球隊都禁止團隊練習，球員只能「空中交流」，托斯卡諾安德森就是透過推特上的問題透露自己目標，他回答「最期待一起打球的球員，不論對手或隊友」，他除回答「希望整個團隊都到齊歸隊」，也直白說：「我非常興奮去守哈登。」

不過2月才被勇士正式簽下的托斯卡諾安德森，本季才打13場比賽，賽季就因疫情暫停，成績停在場均5.3分、4籃板成績，還沒建立自己在球隊和聯盟的地位，賽季暫停期間或許是他再精進自己的時機；反觀哈登，本季仍有34.4分、6.4籃板、7.4助攻和1.7抄截成績，暫居聯盟「得分王」。