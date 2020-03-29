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NBA／勇士隊前冠軍球員曝 外線差點贏湯普森
NBA賽季因新冠肺炎影響全面停賽，想看球員場上英姿暫時只能透過影片追憶，曾效力勇士隊3個球季的前鋒史培特斯（Marreese Speights）就回憶起生涯「高峰」，他透露自己可是差點在三分球投籃比賽擊敗勇士當家射手湯普森（Klay Thompson）。
史培特斯接受《NBC》體育節目「Warriors Outsiders」時笑說，「浪花兄弟」的外線火力無庸置疑，但自己也有過可以「說嘴」的時刻，「我有一次幾乎要擊敗湯普森了，那些傢伙（浪花兄弟）可是遙遙領先所有人，但在那之後，就看不到那兩人車尾燈了。」
2013到16球季效力勇士的史培特斯，擁有穩定的中距離，不時也在外線開火，當時為勇士提供穩定的板凳火力，不服輸的個性也能帶動球隊士氣，是勇士球迷十分喜愛的球員之一；他生涯外線命中率3成56，在勇士最後一個賽季也曾寫下3成87三分球命中率的表現。
史培特斯2015年和勇士一起拿到總冠軍，之後轉戰快艇隊，2017到18效力魔術隊，之後再轉往CBA發展，在廣州龍獅隊還曾和台灣好手陳盈駿當隊友。
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