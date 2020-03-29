快訊

與返台「官員之子」喝半小時咖啡 觀光局人員染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／勇士隊前冠軍球員曝 外線差點贏湯普森

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
史培特斯。 美聯社
史培特斯。 美聯社

NBA賽季因新冠肺炎影響全面停賽，想看球員場上英姿暫時只能透過影片追憶，曾效力勇士隊3個球季的前鋒史培特斯（Marreese Speights）就回憶起生涯「高峰」，他透露自己可是差點在三分球投籃比賽擊敗勇士當家射手湯普森（Klay Thompson）。

史培特斯接受《NBC》體育節目「Warriors Outsiders」時笑說，「浪花兄弟」的外線火力無庸置疑，但自己也有過可以「說嘴」的時刻，「我有一次幾乎要擊敗湯普森了，那些傢伙（浪花兄弟）可是遙遙領先所有人，但在那之後，就看不到那兩人車尾燈了。」

2013到16球季效力勇士的史培特斯，擁有穩定的中距離，不時也在外線開火，當時為勇士提供穩定的板凳火力，不服輸的個性也能帶動球隊士氣，是勇士球迷十分喜愛的球員之一；他生涯外線命中率3成56，在勇士最後一個賽季也曾寫下3成87三分球命中率的表現。

史培特斯2015年和勇士一起拿到總冠軍，之後轉戰快艇隊，2017到18效力魔術隊，之後再轉往CBA發展，在廣州龍獅隊還曾和台灣好手陳盈駿當隊友。

勇士 湯普森 快艇

延伸閱讀

NBA／手術醒來掛念誰？ 母親曝湯普森想的都是隊友

湯普森單節狂轟37分 柯爾：執教生涯最驚奇

NBA／憶季後賽柯瑞兄弟鬩牆 父母坦承希望弟弟贏

東奧確定延期 杜蘭特、湯普森有望回歸美國隊

相關新聞

NBA／尼克宣布老闆確診 成職業球團經營者首例

日前宣布延長支付麥迪遜廣場花園廣場員工薪資到5月3日，紐約尼克隊老闆多蘭（James Dolan）今日確診新冠肺炎，也是...

NBA／東奧若在春季舉行 美男籃恐無大咖球星

2020年東京奧運確定延至2021年舉行，美國籃協主席柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）和總教練波波維奇（Gre...

NBA／憶詹姆斯是救命恩人 安東尼：他根本馬蓋仙

NBA賽事停擺，安東尼（Carmelo Anthony）與韋德（Dwyane Wade）近日在Instagram上直播暢...

NBA／勇士隊前冠軍球員曝 外線差點贏湯普森

NBA賽季因新冠肺炎影響全面停賽，想看球員場上英姿暫時只能透過影片追憶，曾效力勇士隊3個球季的前鋒史培特斯（Marree...

NBA／新冠肺炎影響 快艇老闆：損失八位數

新冠肺炎疫情衝擊全球，體育產業也是受害者之一，NBA快艇隊老闆鮑默（Steve Ballmer）評估，新冠肺炎造成球隊的...

NBA／伍德染疫遭披露 凱西：他甚至來不及告訴母親

活塞隊伍德（Christian Wood）本月15日驚傳感染新冠肺炎，成為NBA中第三例確診病例，雖然他已在日前康復，但...

NBA／拍怪物奇兵續集有但書 詹皇曝自己最看重配樂

日前現身前隊友佛萊（Channing Frye）、傑佛森（Richard Jefferson）的《Road Tripping》網路廣播節目，詹姆斯（LeBron James）聊到電影《怪物奇兵2》現下

NBA／柯瑞協助抗疫不遺餘力 柯爾深感與有榮焉

日前與美國聯邦政府防疫專家佛奇（Anthony Fauci）針對新冠肺炎進行直播問答，柯瑞（Stephen Curry）動用自身公眾影響力推廣防疫意識舉動獲得一致讚美。 總教練柯爾（Steve

NBA／聯盟恪遵不得群聚規定 球員在家隔離訓練成難題

新冠肺炎疫情不只讓NBA暫停賽季，球員面對遙遙無期的復賽日，最大挑戰更是如何在滿足自主隔離規定下，找到持續訓練維持狀態的方法。 《NBC Sports》記者哈伯斯特羅（Tom Haberstro

NBA／疫情不影響復出打算 40歲老將克勞佛仍刻苦訓練

一直對外表示自己還有續戰NBA意願，儘管新冠肺炎影響讓賽季停擺，且復賽之日遙遙無期，40歲老將克勞佛（Jamal Crawford）還是堅持訓練，並向《ESPN》透露他完全沒有放棄念頭。 克勞佛

WNBA／洛杉磯火花隊宣布球員確診 美國女子職籃首例

洛杉磯火花隊宣布，陣中後衛魏瑟（Sydney Wiese）結束西班牙賽事回國後，驗出武漢肺炎陽性反應，成為美國女子職籃W...

NBA／球評稱閉門比賽不該是問題 籲球星以身作則造福大眾

NBA賽季因為新冠肺炎疫情目前全面停擺，一般預估假如屆時有機會復賽，很有可能必須採用閉門開打方式，這也讓不少球星都表示少了現場球迷支持，比賽會少了很大一部分，像詹姆斯（LeBron James）直言此

熱門新聞

NBA／詹皇擁驚人記憶力：是天賦也是詛咒

NBA／憶詹姆斯是救命恩人 安東尼：他根本馬蓋仙

NBA／03年若被活塞選中 甜瓜：至少有2冠

NBA／尼克宣布老闆確診 成職業球團經營者首例

NBA／東奧若在春季舉行 美男籃恐無大咖球星

NBA／韋德提選秀03梯榜眼 安東尼：他哪位？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。