NBA／新冠肺炎影響 快艇老闆：損失八位數

新冠肺炎疫情衝擊全球，體育產業也是受害者之一，NBA快艇隊老闆鮑默（Steve Ballmer）評估，新冠肺炎造成球隊的損失，粗估就超過千萬美金。

「這將是8位數字（影響）。」鮑爾受訪提到，不管賽季會繼續或直接喊卡，但他很確定，損失都是用千萬來計算，「我們努力繼續付薪水給員工，也要試著照顧到小型供應商，我們已經承諾要投入10萬美金做季後賽T-shirt，我認為付出這筆錢對我們很重要。」

他指出，現在只能看疫情發展再做因應，且球隊狀況至少處在相對有利位置。

鮑爾身價粗估達500億美元，2014年他以破紀錄的20億美金收購快艇，不過球隊價值也持續提升，富比世預估快艇近期價值約有26億美金，代表快艇這5年來至少增值6億美金，就算今年球隊可能損失1千萬美金，當鮑爾賣掉快艇，仍是一筆划算的生意。

不過千萬美金仍是不少數字，尤其是對小市場球隊來說，且目前疫情看不到趨緩跡象，不管是球隊或聯盟的損失，數字都可能再往上增加，鮑爾和他的太太先前也宣布，捐出2500萬美金給新冠肺炎相關費用。