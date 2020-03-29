NBA／伍德染疫遭披露 凱西：他甚至來不及告訴母親

活塞隊伍德（Christian Wood）本月15日驚傳感染新冠肺炎，成為NBA中第三例確診病例，雖然他已在日前康復，但主帥凱西（Dwane Casey）受訪時透露，伍德對於自己染疫一事被公布感到失望，甚至他還來不及告訴母親自己確診。

NBA在12日傳出爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）及米契爾（Donovan Mitchell）相繼染疫立即進入無限期停賽階段，三天後又傳出曾與爵士交手的伍德也確診。

凱西在接受《ESPN》記者麥克姆蘭（Jackie MacMullan）訪問時説：「伍德對於他的名字被公布感到很失望，這不是他主動宣布的，更糟糕的是，在被公布前他甚至來不及將此事告知自己的母親。」

對於確診消息是由媒體搶先披露而非伍德自己公布，凱西感到十分不滿，警告工作人員日後不能再發生這樣的事，「我對此很不高興，我告訴球隊工作人員，這太不專業了，這種事情不能再發生，這對我們球員並不公平。」

凱西也談到目前伍德的狀態，「目前他還是一個人住，所以我們會與他保持聯繫，據我所知，他大部分時間都在打電動。」根據日前伍德的經紀人潘薩克（Adam Pensack）表示，伍德已經完全康復。