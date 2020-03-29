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WNBA／洛杉磯火花隊宣布球員確診 美國女子職籃首例

中央社 / 台北29日綜合報導
WNBA洛杉磯火花隊魏瑟(黃衣者)確診。 美聯社
WNBA洛杉磯火花隊魏瑟(黃衣者)確診。 美聯社

洛杉磯火花隊宣布，陣中後衛魏瑟（Sydney Wiese）結束西班牙賽事回國後，驗出新冠肺炎陽性反應，成為美國女子職籃WNBA首例確診的球員。

多數WNBA球員會在休季期間前往歐洲或其他地區參加比賽，再返回參加春、夏季舉行的WNBA聯賽；而新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，近期西班牙確診和死亡人數持續攀升，成了全球重災區之一。

洛杉磯火花隊發布聲明，後衛魏瑟自西班牙回國後，新冠肺炎驗出為陽性反應，但她症狀輕微，目前精神不錯。

球團表示，魏瑟回國後，一直在鳳凰城（Phoenix）家中進行隔離，並鼓勵民眾保持一定「社交距離」，以避免疫情擴散。

因應武漢肺炎疫情嚴峻，WNBA選秀會儘管近期敲定4月17日如期舉行，但不開放球員、媒體或球迷參加，由電視直播選秀過程。

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