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NBA／尼克宣布老闆確診 成職業球團經營者首例

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
尼克老闆多蘭。 歐新社
尼克老闆多蘭。 歐新社

日前宣布延長支付麥迪遜廣場花園廣場員工薪資到5月3日，紐約尼克隊老闆多蘭（James Dolan）今日確診新冠肺炎，也是首位確診新冠肺炎的美國職業球團老闆。球團聲明中表示，多蘭目前正自我隔離，且症狀相當輕微。

64歲的多蘭擁有紐約尼克隊、NHL紐約遊騎兵冰球隊，他在美國時間周六晚間確診新冠肺炎，不過目前症狀輕微接近無症狀，也仍照常辦公處理海外事務。多蘭先前先前承諾支付麥迪遜花園廣場員工薪資至4月5日，日前宣布延長至5月3日，此外並成立救助基金會，目前至少獲230萬美元捐款。

除了麥迪遜廣場花園廣場舉辦的尼克隊、NHL紐約遊騎兵隊賽事以外，多蘭旗下的無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）、葫蘆劇場（Hulu Theatre）、芝加哥劇院（The Chicago Theatre）也包括在內，但並非雨露均霑，僅限近6個月每周工作時數至少20小時員工。

尼克前鋒藍道（Julius Randle）、波提斯（Bobby Portis）也在這波疫情中慷慨解囊，藍道表示，新冠肺炎疫情重創全球，他與妻子都深感心碎，家人與隊友波提斯決定攜手生鮮公司，盼能幫助生計受影響的37萬紐約市民，「也希望所有人遵從政府官員的指示，保持平安健康。」

尼克雙星共捐助18萬美元（約台幣548萬元）餐食給生計受影響員工，其中10萬捐給紐約市私人食品救援組織「城市豐收」（City Harvest）。波提斯指出，對美國和許多國家而言，基本糧食需求變得難以取得，「我很幸運有餘裕能伸出援手，幫助我們的城市。」

尼克 遊騎兵

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