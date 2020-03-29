NBA／憶詹姆斯是救命恩人 安東尼：他根本馬蓋仙

NBA賽事停擺，安東尼（Carmelo Anthony）與韋德（Dwyane Wade）近日在Instagram上直播暢談往事，安東尼回憶多年前與「香蕉船兄弟」出遊，自己一度被海潮沖散，好在詹姆斯（LeBron James）英勇跳下海相救，直呼詹姆斯救他一命。

受到新冠肺炎影響，美國數州宣布居家避疫，也呼籲大眾保持社交距離和自我隔離。沒能碰面話家常，安東尼與韋德昨日也用Instagram視訊直播，並回憶多年前休季期間，安東尼、詹姆斯、韋德以及韋德的妻子尤妮恩（Gabrielle Union）一同赴巴哈馬出遊趣事。

當時所有人都跳下船游往石窟水肺潛水，但結束時當其他人都已經上船，安東尼卻被浪潮沖散，安東尼笑說：「那是我的錯，我想多看一點海底景色，結果一轉頭你們全都上船了。」

安東尼發現海潮將他帶往船的反方向，「就在此刻我抬頭一看，看到詹姆斯跳入海中。好像他是馬蓋仙一樣。他用一隻手臂扣住我，另一隻手游泳。」與韋德忍不住大笑的安東尼直呼：「詹姆斯，我很感激你那天救我一命。」