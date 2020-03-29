快訊

滯留秘魯55台人 外交部：第二架包機凌晨已接回

好命！ 新加坡送返國者住五星飯店隔離 享無敵海景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／憶詹姆斯是救命恩人 安東尼：他根本馬蓋仙

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
安東尼、韋德、詹姆斯(左起)。 美聯社
安東尼、韋德、詹姆斯(左起)。 美聯社

NBA賽事停擺，安東尼（Carmelo Anthony）與韋德（Dwyane Wade）近日在Instagram上直播暢談往事，安東尼回憶多年前與「香蕉船兄弟」出遊，自己一度被海潮沖散，好在詹姆斯（LeBron James）英勇跳下海相救，直呼詹姆斯救他一命。

受到新冠肺炎影響，美國數州宣布居家避疫，也呼籲大眾保持社交距離和自我隔離。沒能碰面話家常，安東尼與韋德昨日也用Instagram視訊直播，並回憶多年前休季期間，安東尼、詹姆斯、韋德以及韋德的妻子尤妮恩（Gabrielle Union）一同赴巴哈馬出遊趣事。

當時所有人都跳下船游往石窟水肺潛水，但結束時當其他人都已經上船，安東尼卻被浪潮沖散，安東尼笑說：「那是我的錯，我想多看一點海底景色，結果一轉頭你們全都上船了。」

安東尼發現海潮將他帶往船的反方向，「就在此刻我抬頭一看，看到詹姆斯跳入海中。好像他是馬蓋仙一樣。他用一隻手臂扣住我，另一隻手游泳。」與韋德忍不住大笑的安東尼直呼：「詹姆斯，我很感激你那天救我一命。」

安東尼 詹姆斯 韋德

延伸閱讀

談03年若被活塞選中 安東尼：至少有2冠

擁有超強記憶力 詹姆斯：與生俱來的天賦

NBA／復賽仍需時間備戰 詹姆斯不贊成直接打季後賽

新冠肺炎肆虐 安東尼支持停賽決定

相關新聞

NBA／東奧若在春季舉行 美男籃恐無大咖球星

2020年東京奧運確定延至2021年舉行，美國籃協主席柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）和總教練波波維奇（Gre...

NBA／憶詹姆斯是救命恩人 安東尼：他根本馬蓋仙

NBA賽事停擺，安東尼（Carmelo Anthony）與韋德（Dwyane Wade）近日在Instagram上直播暢...

NBA／避免重演故鄉慘況 蓋里納利捐防疫物資

身為ＮＢＡ最早注意到新冠肺炎疫情，並提出應該閉門開打的雷霆隊義大利籍前鋒蓋里納利，昨天宣布捐贈四百套病毒試劑盒以及Ｎ９５...

NBA／03年若被活塞選中 甜瓜：至少有2冠

新冠肺炎致使NBA停賽，拓荒者球星安東尼（Carmelo Anthony）趁勢和好友韋德（Dwyane Wade）在Instagram直播聊天，還豪言如果當年被活塞相中，現在至少有2冠。 200

NBA／停賽前勇士本要閉門打 柯瑞問：能放自己的歌嗎？

在NBA於美國時間3月11日停賽前，勇士曾於同一日宣布包含當天與籃網之後的比賽都閉門打，球員當初得知此事無不震驚，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）則逗趣詢問「能不能在比賽時播自己想聽的歌

NBA／詹皇擁驚人記憶力：是天賦也是詛咒

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）籃球智商極高，他還擁有一項超人的天賦，就是能夠在一場48分鐘的比賽中，時時刻...

NBA／談聯盟誰最難守 字母哥展現風度讚哈登

公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）曾與火箭球星哈登（James Harden）掀口水戰，但近日在直撥被問到聯盟中誰最難守，安戴托昆波仍很有風度表示，哈登是自己守過最難守的

NBA／明年薪資達3400萬 高層勸海瓦德執行球員選項

塞爾蒂克前鋒海瓦德（Gordon Hayward）一甩去年低迷狀態，本季打出近年小高潮，今夏握有球員選擇權，得以進自由市場試水溫，但有人匿名建議海瓦德最好不要這麼做。 截至停賽前，海瓦德場均繳出

NBA／若順利復賽 美媒曝：幾乎百分百確定關門打

NBA在12日傳出確診病例後立即宣布無限期停賽，目前已經停賽超過半個月，但受到美國新冠肺炎疫情持續延燒影響，仍未見任何復...

NBA／ESPN資深女記者確診 聲稱已經完全康復

任職《ESPN》的資深記者柏克（Doris Burke）傳出罹患新冠肺炎，經檢測也確認有陽性反應，但表示目前狀況良好。 柏克於今日同行記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的訪談

NBA／新冠肺炎檢測為陰性 AD：身體感覺很好

根據先前肺炎檢測結果，湖人陣中有兩名球員確診，不過球團並未公布兩人姓名，先前包括麥基（JaVale McGee）、達德利（Jared Dudley）、庫克（Quinn Cook）等都出面否認自己確診，

NBA／隔離生活難熬 蓋伊：肯定會得幽閉恐懼症

受到肺炎疫情和無限期停賽影響，為確保球員安然無恙，聯盟要求球員必須自我隔離。馬刺老將蓋伊（Rudy Gay）日前接受採訪時便透露隔離生活可說是愈來愈艱難，甚至懷疑自己得了幽閉恐懼症。 「這很困難

熱門新聞

MLB／川普致電A-Rod問抗疫 網友：我們死定了

NBA／詹皇擁驚人記憶力：是天賦也是詛咒

NBA／爵士傳好消息 新冠肺炎確診雙星已痊癒

NBA／明年薪資達3400萬 高層勸海瓦德執行球員選項

NBA／力挺詹皇奪MVP 魔術強森：他統治了比賽

NBA／AD資助洛杉磯醫護伙食 憂心疫情已失控

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。