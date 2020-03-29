NBA／東奧若在春季舉行 美男籃恐無大咖球星

2020年東京奧運確定延至2021年舉行，美國籃協主席柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）和總教練波波維奇（Gregg Popovich），日前承諾繼續率領美國男籃，但若奧運最終落在明年春季3月至4月舉行，與賽季衝突情況下，大咖球星恐怕得缺席。

東奧日前宣布延期，確切時間待公布，目前僅知是夏季之前，若是春季期間，將與NBA季後賽時間衝突，等於今年2月所公布的44人大名單，包括詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、雷納德（Kawhi Leonard）得作廢，另研擬由業餘或大學球員組成新名單因應。

對此美國籃協主席柯蘭吉洛表示，籃協目前仍會靜候東奧確切時間公布，再做下一步，「我們會遵照上層指令，現在就是靜候公告，我們再做調整。但基本上仍是NBA球員優先。」

國際奧會（IOC）預計在四周內公布2021年東奧延期確切時間，若屆時日期訂在7月，美國「夢幻隊」就能成行，勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）、籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）的加入亦能如虎添翼。