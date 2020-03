NBA／03年若被活塞選中 甜瓜：至少有2冠

新冠肺炎致使NBA停賽,拓荒者球星安東尼(Carmelo Anthony)趁勢和好友韋德(Dwyane Wade)在Instagram直播聊天,還豪言如果當年被活塞相中,現在至少有2冠。

2003年選秀,安東尼以探花之姿加入金塊,展開職業生涯,如今回首這段經歷,於直播中向韋德表示,若自己被處於第二順位的活塞選中,現在早就入手2、3枚冠軍戒。

"I woulda had, uh, two, maybe two or three rings."



Melo on if he was drafted by Detroit 😅 pic.twitter.com/yky1oXHoAX