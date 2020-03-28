NBA／03年若被活塞選中 甜瓜：至少有2冠

新冠肺炎致使NBA停賽，拓荒者球星安東尼（Carmelo Anthony）趁勢和好友韋德（Dwyane Wade）在Instagram直播聊天，還豪言如果當年被活塞相中，現在至少有2冠。

2003年選秀，安東尼以探花之姿加入金塊，展開職業生涯，如今回首這段經歷，於直播中向韋德表示，若自己被處於第二順位的活塞選中，現在早就入手2、3枚冠軍戒。

"I woulda had, uh, two, maybe two or three rings."



Melo on if he was drafted by Detroit 😅 pic.twitter.com/yky1oXHoAX — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 27, 2020

活塞身為當年東區勁旅，透過交易從灰熊那裡拿到榜眼籤，並挑中塞爾維亞中鋒米利西奇（Darko Milicic），不過其生涯跟僅差一順位的安東尼有如天壤之別，雖菜鳥年就隨隊奪冠，但生涯10個賽季宛如浪人，場均也只貢獻6分、4.2個籃板、1.3次阻攻。

相形之下，安東尼憑藉優異進攻手段，在聯盟打出名號，曾獲聯盟得分王，也10度入選明星賽，4次替國家出征奧運，3次抱回冠軍殊榮。去年離開火箭後，雖經歷乏人問津的局面，但本季仍抓緊機會在拓荒者打出回春賽季，繳出15.3分、6.3個籃板、1.6次助攻成績單，三分命中率達37.1%。儘管至今未獲總冠軍，但不同的生涯劇本，或許就不會有和如今一樣的成就。