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NBA／停賽前勇士本要閉門打 柯瑞問：能放自己的歌嗎？
在NBA於美國時間3月11日停賽前，勇士曾於同一日宣布包含當天與籃網之後的比賽都閉門打，球員當初得知此事無不震驚，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）則逗趣詢問「能不能在比賽時播自己想聽的歌」。
勇士總裁威爾茲（Rick Welts）回憶當時場景，表示：「球員練習完之後，我跟總管麥爾斯（Bob Myers）前往休息室，一進門我就說：『嘿各位，我們明天會打比賽，但是沒有任何觀眾。』」
威爾茲接著說：「所有球員一臉就『啥毀？這樣做真的OK嗎？』的態度，現場安靜了好一陣子。然後我記得柯瑞那時應該問我：『我們可以提供自己的音樂播放清單嗎？我們打比賽的時候可以聽自己喜歡的歌嗎？』」
雖然威爾茲告知球賽要閉門打，使得球員相當驚訝，但同日聯盟宣佈了更令人震驚的消息，各隊必須無限期停賽，這也澆熄柯瑞最後一絲聽音樂、享受比賽的希望，而目前也還沒有確切復賽時間。
對此威爾茲表示應謹慎看待這次疫情，強調：「這次跟以往不一樣，因為我認為肯定要好一段時間，醫療單位才會准許我們恢復正常運錯。其次，如果真的允許復賽，大眾真的敢馬上進場看球嗎？我不認為兩件事會順利同時發生。」
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