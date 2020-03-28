NBA／詹皇擁有驚人記憶力 隊友：知道每首歌、每句歌詞

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）籃球智商極高，他還擁有一項超人的天賦，就是能夠在一場48分鐘的比賽中，時時刻刻記得場上十位球員的位置，對於自己有著超強記憶力的能力，「詹皇」卻認為這不僅是天賦也像是詛咒，讓他不得不記得一些想忘卻的事情。

「我一直擁有它（超強記憶力）。」詹姆斯說，「年輕時，我在打球時許多朋友都會讚嘆説：『你是怎麼記住那個戰術？或是你怎麼會記得那件事？那好久之前了。』對此我從未多想，甚至不知道『照相式記憶（photographic memory）』的概念，直到年齡漸長我才知道這是我與生俱來的天賦。」

雖然這樣的天賦可能會讓人羨慕，但小時候曾苦過的詹姆斯卻認為擁有超強記憶力不僅是天賦也像是詛咒，一些他想隨著時間忘卻的事情，比如他孩童時期在俄亥俄州靠著救濟券度日，或是在五至八歲間不得不跟著媽媽搬家12次的回憶，至今仍牢牢烙印在腦海中。

「有些我小時候曾經歷過的部分我想嘗試忘掉，但有些兒時經歷值得我保留，不過這些過往也造就現今的我。」詹姆斯在發現他擁有這項天賦後仍不斷的透過比賽來學習並發展這項天賦，至今他還是會觀看許多偉大球員的比賽畫面，充實籃球知識，學習更多籃球技能。

不少曾與他交手過的人也都讚嘆詹姆斯的超強記憶力，快艇隊主帥瑞佛斯（Doc Rivers）就表示，聯盟中可能有許多人有詹姆斯的身體素質，但絕對沒有一個人擁有像他一樣的頭腦。

布萊德利（Avery Bradley）也透露，之前詹姆斯經常在影像會議中主動向隊友講解防守戰術，不過有很多戰術是沒人知道的，「我和格林（Danny Green）面面相覷，心想『那個戰術是什麼？』但他卻知道每個人應該在場上的位置、知道你該做什麼，他的籃球智商真是太瘋狂了。」

事實上詹姆斯的超強記憶力不僅只在籃球上，包含電影、音樂，只要有人提到一位演員名字，他可以列出他有演過的作品，也有不少湖人球員曾表示，目前他們還找不到任何一首詹姆斯不知道的歌曲，布萊德利説：「他知道每一首歌、每一句歌詞，不管年代多久遠，他百分之百知道。」