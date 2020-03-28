NBA／談聯盟誰最難守 字母哥展現風度讚哈登

公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）曾與火箭球星哈登（James Harden）掀口水戰，但近日在直撥被問到聯盟中誰最難守，安戴托昆波仍很有風度表示，哈登是自己守過最難守的人。

安戴托昆波跟哈登因MVP之爭，導致兩人曾一度隔空開火，哈登甚至嗆聲：「真希望我7呎高，然後跑來跑去就能灌籃。」，雖慘遭競爭對手數落，但最近防疫期間，安戴托昆波在Instagram直播被問到誰最不好守，則不計前嫌大讚哈登是讓他最頭痛的人物。

Who is the hardest player to guard in the NBA right now?



Giannis says it's James Harden. pic.twitter.com/RZI9L5763v — Dime (@DimeUPROXX) March 27, 2020

想必會回答這個答案的人不只安戴托昆波，畢竟哈登進攻手段相當全面，犀利的切入，加上後撤步及過人的買犯能力，讓防守者防不勝防，也是為何不少球隊會祭出包夾降低哈登的效率。