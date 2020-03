NBA／談聯盟誰最難守 字母哥展現風度讚哈登

公鹿球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)曾與火箭球星哈登(James Harden)掀口水戰,但近日在直撥被問到聯盟中誰最難守,安戴托昆波仍很有風度表示,哈登是自己守過最難守的人。

安戴托昆波跟哈登因MVP之爭,導致兩人曾一度隔空開火,哈登甚至嗆聲:「真希望我7呎高,然後跑來跑去就能灌籃。」,雖慘遭競爭對手數落,但最近防疫期間,安戴托昆波在Instagram直播被問到誰最不好守,則不計前嫌大讚哈登是讓他最頭痛的人物。

Who is the hardest player to guard in the NBA right now?



Giannis says it's James Harden. pic.twitter.com/RZI9L5763v