NBA／明年薪資達3400萬 高層勸海瓦德執行球員選項

塞爾蒂克前鋒海瓦德（Gordon Hayward）一甩去年低迷狀態，本季打出近年小高潮，今夏握有球員選擇權，得以進自由市場試水溫，但有人匿名建議海瓦德最好不要這麼做。

截至停賽前，海瓦德場均繳出17.3分、6.5籃板、4.1助攻成績單，同時真實命中率高達59.3%，為自己提升不少行情，有望進市場再拚大約。不過有聯盟高層指出海瓦德目前合約最後一年有高達3400萬美元薪資，勸他應該好好考慮跳脫合約一事。

該名聯盟高層向老牌NBA記者德凡尼（Sean Deveney）表示：「最後一年的金額其實很難拒絕。當然他進入自由市場可以簽到更長的合約，但我不覺得綠軍會願意給，或開超過3400萬美元的價碼，因為陣中還有很多年輕球員要處理。建議他今年執行球員選項，明年再考慮簽大約。歷經那場大傷，他變得更優秀，他明年也能更上層樓，為2021年蓄勢待發。」

受疫情影響，來季團隊薪資難逃雪崩式下滑，屆時將導致球員合約縮水，因此2021年再投入市場會是較明智之舉，然目前疫情尚未趨緩，許多事情仍難以搞定，因此目前就急著替球員擔心合約的事情，可能還太早。