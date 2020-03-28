NBA／若順利復賽 美媒曝：幾乎百分百確定關門打

NBA在12日傳出確診病例後立即宣布無限期停賽，目前已經停賽超過半個月，但受到美國新冠肺炎疫情持續延燒影響，仍未見任何復賽明確時間表，對此《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導指出，若NBA復賽幾乎百分之百確定會在沒有任何球迷的情況下比賽。

NBA在傳出爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）成為首例確診病例後立即宣布停賽，目前共有14名確診病例，而在宣布停賽後外界都在關注復賽時間表，主席席佛（Adam Silver）曾表示將先停賽至少30天，不過目前NBA已停賽超過半個月，全美疫情還躍至全球第一，復賽恐遙遙無期。

若是NBA順利復賽，《ESPN》記者溫德霍斯特認為，幾乎可以百分百確定將會採取閉門方式進行，他指出，NBA可能會效仿中國大陸的方式來讓暫停的賽季重新啟動，包含讓球員統一待在一個集中隔離處所或飯店，以限制他們接觸任何感染者的機會。

不過之前有人拋出閉門比賽的想法時，湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）就曾跳出來反對，溫德霍斯特說：「如果詹姆斯想要奪冠，那麼他將不得不重新設定自己的想法。」

「現實是如果NBA想要復賽，至少在短期內將會是在一個沒有觀眾的空蕩蕩球場上進行，這是球員必須要開始思考的問題。」溫德霍斯特如此說。