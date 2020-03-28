NBA／ESPN資深女記者確診 聲稱已經完全康復

任職《ESPN》的資深記者柏克（Doris Burke）傳出罹患新冠肺炎，經檢測也確認有陽性反應，但表示目前狀況良好。

柏克於今日同行記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的訪談節目中，談到自己確診經過，表示在美國時間3月11日即出現身體不適。該日金塊對獨行俠賽前用餐期間，柏克就顯倦怠，並告訴同桌同事身體不舒服。她甚至說：「我不騙你，我只能躺在床上休息，根本不法下床超過5分鐘。」

雖無咳嗽、高燒等症狀，但長時間的不適，讓柏克決定於美國時間3月17日接受新冠肺炎肺炎檢測，並在8天後得知結果為陽性，成NBA產業內另一確診案例。

不過時隔多日，柏克聲稱自己已經康復，更在節目中說：「我必須老實跟你講，我現在很好。」