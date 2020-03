NBA／ESPN資深女記者確診 聲稱已經完全康復

任職《ESPN》的資深記者柏克(Doris Burke)傳出罹患新冠肺炎,經檢測也確認有陽性反應,但表示目前狀況良好。

柏克於今日同行記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)的訪談節目中,談到自己確診經過,表示在美國時間3月11日即出現身體不適。該日金塊對獨行俠賽前用餐期間,柏克就顯倦怠,並告訴同桌同事身體不舒服。她甚至說:「我不騙你,我只能躺在床上休息,根本不法下床超過5分鐘。」

雖無咳嗽、高燒等症狀,但長時間的不適,讓柏克決定於美國時間3月17日接受新冠肺炎肺炎檢測,並在8天後得知結果為陽性,成NBA產業內另一確診案例。

不過時隔多日,柏克聲稱自己已經康復,更在節目中說:「我必須老實跟你講,我現在很好。」

Doris Burke joins The Woj Pod to reveal she's tested positive for the COVID-19 virus. She details her symptoms, her hospital testing experience, recovery and goal of sharing importance of social distancing and other measures underway to combat pandemic. https://t.co/4RAbMO5LPL