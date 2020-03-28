NBA／史馬特確診持續無症狀 史蒂文斯：他很好

爵士雙星戈貝爾（Rudy Gobert）與米契爾（Donovan Mitchell）稍早傳出痊癒，同樣新冠肺炎確診的塞爾蒂克隊後衛史馬特（Marcus Smart）也為體壇帶來好消息，教頭史蒂文斯（Brad Stevens）表示史馬特目前仍持續保持無症狀，且精神、身體都保持不錯狀態。

史馬特上周末宣布確診，同時也向所有人發布警訊，做好自我隔離以免持續傳播病毒。與史馬特保持密切聯繫的史蒂文斯透露，這段期間多次與史馬特視訊，他的狀態也保持良好。

史蒂文斯說：「我很開心他在確診後，至今仍無症狀，而且各方面狀態都不錯，也會一如往常開玩笑。」

距離史馬特確診已經將近15天，史蒂文斯表示，他相當感謝史馬特在第一時間就告知所有人他確診，也勸告所有球員練習時保持社交距離，並且自我隔離。

在賽季全面停擺之際，史蒂文斯以季前模式準備隨時可能的重啟復賽，同時也向世界各地的醫護人員致敬，「隔離在家不方便如同笑話，世界各地多少人為疫情奮戰，為控制疫情搏命。」