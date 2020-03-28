NBA／AD資助洛杉磯醫護伙食 憂心疫情已失控

全美新冠肺炎確診人數破10萬人，超越中國大陸、義大利成為全球疫情最嚴重國家，湖人球星戴維斯（Anthony Davis）宣布將資助洛杉磯醫療人員伙食，對於疫情，戴維斯也深感憂心。

戴維斯今日宣布與全球最大倉儲公司Lineage Logistics合作，響應洛杉磯資助醫療前線伙食運動，只要外界捐款1元，戴維斯基金會與Lineage也將捐出同額，與當地餐飲合作提供醫護人員健康伙食，最高上限25萬美元（約台幣762萬元）。

「昨天我得知美國確診人數躍居全球之冠，感覺疫情有些失控。」戴維斯透出憂心，表示現在能做的就是遵循球隊醫生的指示，做好防疫，盡可能保持狀態。

然而全球疫情嚴峻，戴維斯心情不免沉重，尤其光是NBA聯盟就有多名球員確診，球員親人染疫也時有所聞，「這令人沮喪，也是悲劇。特別是聯盟中許多人都親身經歷。但他們的分享也讓大家得知疫情的嚴重性。」

新冠肺炎最難捉摸就是即使無症狀仍可能感染，湖人全隊日前也接受篩檢，篩檢為陰性的戴維斯說：「我知道球隊很快就會篩檢，因為最棘手的就是你沒症狀也可能陽性，所以我們所有人都不敢大意，接受篩檢。」