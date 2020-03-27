NBA／保護家人不染疫 爵士英格斯願退休

因新冠肺炎疫情而全面停擺的NBA復賽時候遙遙無期，通常是在5月份展開賽季的WNBA勢必也得面臨同樣挑戰，而聯盟今日（27號）針對原預計於4月中旬登場的WNBA選秀會也作了說明，這或許也給了未來將於6月

2020-03-27 13:00