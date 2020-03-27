快訊

英國情侶損我國形象 指揮中心定案「不給補償金」

英國新冠肺炎疫情嚴峻 首相強生也中鏢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／保護家人不染疫 爵士英格斯願退休

聯合新聞網 / 綜合報導
爵士前鋒英格斯但坦言為了小孩健康，在疫情被控制前寧可退休不打。 路透
爵士前鋒英格斯但坦言為了小孩健康，在疫情被控制前寧可退休不打。 路透

NBA因爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠肺炎，緊急停賽，隊友米契爾（Donovan Mitchell）也相繼染病。同樣效力爵士的澳籍球員英格斯（Joe Ingles）雖沒事，但坦言為了小孩，疫情被控制前寧可退休不打。

英格斯曾親自執筆公開自己三歲的兒子雅各（Jacob Ingles）患有自閉症，同時免疫系統比常人來得差，因此面臨這波疫情，可能導致感染風險增加，為此英格斯毫不猶豫在受訪時表示，為了兒子的健康著想，要他退休照顧家人，他都願意。

英格斯告訴《The Athletic》的阿米克（Sam Amick）：「如果要我不打球，只為了保護雅各遠離病毒，我會毫不猶豫轉身離開賽場，搭機飛回澳洲，從此不打比賽，並為此感到心滿意足。」

英格斯接著說：「我可以現在就離開這座體育館，前往機場，絕對沒有問題，因為我不想讓家人身處在危險之中，尤其是雅各。我當然很希望球賽重新開打，我有千萬個上場的理由，但我深愛雅各，這就足以讓我考慮退休。聯盟中其他球員都期待復賽，但一旦復賽，疫情能不能控制住還很難說。」

疫情 新冠肺炎 自閉 機場 澳洲

相關新聞

最具成就球隊文化 馬刺、熱火、勇士都是範本

NBA成功奪冠，成就他人也成就一切，需要天賦、球星以及天地地利人和運勢，缺一不可。任何一座總冠軍都有許多運氣成分。 2011年達拉斯小牛(獨行俠)奪冠，邁阿密熱火莫明在總冠軍系列賽失魂落魄，2連

遙想封館球季冠軍史 馬刺現青黃不接面臨斷層

因為新冠肺炎疫情仍持續在北美全面影響的關係，聯盟封館至今已兩周，本季後續的發展令人堪憂。這次封館無疑是史上最嚴峻，過去兩次因勞資協議破局的封館中，至少球員們還能自由活動、自主訓練以維持體能、球感。但這

NBA／跟腱傷勢恢復良好 籃網記者爆KD隨時可上場

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）這兩個賽季多災多難，先是去年冠軍戰傷到阿基里斯腱，今年又遇新冠肺炎爆發染病。雖命運多舛，但記者透露其實杜蘭特已經準備好上場比賽。 籃網記者伊格爾（Ian

NBA／疫情席捲全球 老鷹楊恩透露停賽當下感受

台灣時間3月12日，楊恩（Trae Young）的父親瑞福德（Rayford Young）正坐在場邊觀看老鷹與尼克的比賽。此時，他突然看到了緊急消息：NBA將因新冠肺炎的疫情宣告暫停比賽。 「我

NBA／防守艾佛森壓力大 保羅：他充滿侵略性

保羅（Chris Paul）的防守能力可說是有目共睹，生涯7次入選年度防守第一隊，2次入選年度防守第二隊。近日，保羅就談到過去防守艾佛森（Allen Iverson）和亞瑞納斯（Gilbert Are

NBA／停賽令人失望 卡魯索：奪冠目標仍不變

受新冠肺炎疫情影響，NBA在傳出有球員確診後立即宣布停賽，何時能復賽仍未可知，現階段球員們面臨沒球可打的情況，湖人隊卡魯...

NBA／等不及公牛王朝紀錄片 詹皇：我是喬丹就插手介入

率領湖人重返總冠軍榮耀之巔的夢想暫且因疫情影響而被迫擱下，詹姆斯（LeBron James）眼前也只能樂觀看待隔離在家的處境，他在最近與前騎士隊友佛萊（Channing Frye）、傑佛森（Richa

NBA／保護家人不染疫 爵士英格斯願退休

NBA因爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠肺炎，緊急停賽，隊友米契爾（Donovan Mitchell）也相繼染病。同樣效力爵士的澳籍球員英格斯（Joe Ingles）雖沒事，但坦言為了

NBA／與奈許暢談足球 唐西奇：最愛是C羅

唐西奇（Luka Doncic）與奈許（Steve Nash）一同參加了訪談節目，兩人大聊足球運動，也秀了一下頂球功夫。 唐西奇表示自己以前踢過4、5年的足球。而被問到踢哪個位置時，他說：「我在

NBA／高收入主管減薪2成 主席席佛損失6千萬

受新冠肺炎疫情影響，NBA目前仍處於無限期停賽階段，在傳出球員可能遭到減薪後，今天《ESPN》記者沃納羅斯基（Adria...

NBA／復賽採第三方中立場 傳賭城為首選

新冠肺炎疫情衝擊全美，關於NBA復賽充滿未知數，但可以肯定的是，如果賽季真的如願可以重啟，使用第三方中立場地可能性很高，考量到觀眾很可能屆時無法進場，且集中一處比賽方便控管更能減少客場移動不必要感染風

WNBA／因應疫情辦遠端選秀會 計畫安排致敬布萊恩

因新冠肺炎疫情而全面停擺的NBA復賽時候遙遙無期，通常是在5月份展開賽季的WNBA勢必也得面臨同樣挑戰，而聯盟今日（27號）針對原預計於4月中旬登場的WNBA選秀會也作了說明，這或許也給了未來將於6月

熱門新聞

NBA／女友稱自己曾是湖人迷 字母哥大動作反應

NBA／唐斯雙親確診 安比德解恩怨幫禱告

NBA／等不及公牛王朝紀錄片 詹皇：我是喬丹就插手介入

NBA／手術醒來掛念誰？ 母親曝湯普森想的都是隊友

日職／阪神藤浪晉太郎確診新冠肺炎 全聯盟首例

最具成就球隊文化 馬刺、熱火、勇士都是範本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。