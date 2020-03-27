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NBA／保護家人不染疫 爵士英格斯願退休
NBA因爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠肺炎，緊急停賽，隊友米契爾（Donovan Mitchell）也相繼染病。同樣效力爵士的澳籍球員英格斯（Joe Ingles）雖沒事，但坦言為了小孩，疫情被控制前寧可退休不打。
英格斯曾親自執筆公開自己三歲的兒子雅各（Jacob Ingles）患有自閉症，同時免疫系統比常人來得差，因此面臨這波疫情，可能導致感染風險增加，為此英格斯毫不猶豫在受訪時表示，為了兒子的健康著想，要他退休照顧家人，他都願意。
英格斯告訴《The Athletic》的阿米克（Sam Amick）：「如果要我不打球，只為了保護雅各遠離病毒，我會毫不猶豫轉身離開賽場，搭機飛回澳洲，從此不打比賽，並為此感到心滿意足。」
英格斯接著說：「我可以現在就離開這座體育館，前往機場，絕對沒有問題，因為我不想讓家人身處在危險之中，尤其是雅各。我當然很希望球賽重新開打，我有千萬個上場的理由，但我深愛雅各，這就足以讓我考慮退休。聯盟中其他球員都期待復賽，但一旦復賽，疫情能不能控制住還很難說。」
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