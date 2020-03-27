NBA／停賽令人失望 卡魯索：奪冠目標仍不變

受新冠肺炎疫情影響，NBA在傳出有球員確診後立即宣布停賽，何時能復賽仍未可知，現階段球員們面臨沒球可打的情況，湖人隊卡魯索（Alex Caruso）就坦言停賽令人感到失望，他也希望疫情能盡快結束好讓比賽恢復。

在爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）成為NBA中確診第一人後，聯盟立即宣布無限期停賽，目前傳出已知確診人數達14人，其中包含兩名湖人球員，而在這段停賽期間，球員只能居家檢疫，想辦法維持狀態。

卡魯索說：「最令人失望的地方是這個賽季對球員、教練、球隊和球迷們的意義十分重大。考量到球隊過去幾年的狀況，還有布萊恩（Kobe Bryant）的事情，大家都希望能打完例行賽，然後進入到季後賽階段。」

在停賽前，湖人已完成63場例行賽，並以49勝14負的戰績成為西區第一支挺進季後賽的球隊，「現在賽季延遲了，這令人失望，我們隊中所有人最喜歡的就是籃球，現在被暫停了，這影響很大，不過這也警醒了我們，讓你知道不要把安穩當作理所當然，不管是誰都是一樣。」

目前全美疫情持續延燒，確診人數已是全球最多，NBA自從3月12日宣布停賽後何時能復賽仍未有明確時間表，卡魯索認為，只要能夠復賽，聯盟就會盡快安排，但安全絕對擺在第一位，必須確保大家都健康。

「顯然我們都想盡快回歸，這是湖人球員的想法，也是球迷的想法，他們想要看到我們實現最終目標（奪冠），就是我們從賽季開始就在談論的，我們的想法沒變，只是暫停而已。」卡魯索説。